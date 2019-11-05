12強中華隊首戰先發打序 6名左打上陣

世界12強賽B組預賽5日將在台中洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，賽前先發打序已出爐，由林泓育扛第4棒。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台中5日電）世界12強賽B組預賽今天在洲際棒球場開打，中華隊首戰交手波多黎各，教練團綜合選手狀況及對手球路，安排出先發打序，有6名左打，林泓育扛第4棒，王柏融則是先發第7棒。

中華隊今天推出江少慶先發主投，先發打序分別為王威晨（三壘）、林立（二壘）、蘇智傑（左外野）、林泓育（指定打擊）、陳俊秀（一壘）、張進德（捕手）、王柏融（右外野）、張志豪（中外野）、岳東華（游擊）。

賽前外界預測會先發的郭嚴文、王勝偉及林哲瑄等人並未先發，安排了6名左打先發，僅林立、林泓育及陳俊秀為右打。總教練洪一中表示，主要是看選手近況安排，將狀況好的選手排進打線中，也考慮對方投手習性，做最適當的安排。

晚間6時30分即將開賽，洪一中表示，「壓力是有，但不會緊張，這就是一個棒球盛會，大家一起去享受，12隊當然都想贏，順其自然就好，不要一直去想結果。」

打擊教練曾豪駒也表示，打線沒刻意多安排左打，而是考慮打者近況及對方投手特性，「投手球路會怎麼跑，我們怎樣比較好攻擊，都有考慮。」此戰波多黎各推出29歲右投克魯茲（Fernando Cruz），最快球速接近150公里，搭配卡特球、指叉球及滑球。

之前熱身賽時，張志豪曾打過開路先鋒，不過首戰打第8棒，第1棒則由王威晨擔任，曾豪駒說明：「之前會排志豪是因為威晨還沒調整好，不過目前威晨調整得不錯。」

王柏融排在中心棒次外的第7棒，曾豪駒指出，因為他熱身賽上場不多，還需要調整一下，先排第7棒能減輕壓力。至於游擊手為岳東華而非王勝偉，曾豪駒表示，目前岳東華打擊狀況穩定，守備也不錯。（編輯：吳協昌）1081105