中選會發布立委選舉公告 候選人登記18日起跑

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）中央選舉委員會今天發布立委選舉公告，第10屆立法委員選舉將於民國109年1月11日與第15任總統、副總統選舉同日舉行投票。立委候選人申請登記期間為108年11月18日至11月22日。

中選會發布新聞稿指出，中選會副主委陳朝建今天上午張貼第10屆立法委員選舉公告，這次的立委選舉將與第15任總統、副總統選舉同日舉行投票，投票時間為當天上午8時到下午4時。

中選會進一步表示，這次立法委員選舉候選人領取書表期間為108年11月14日至11月22日，申請登記期間自108年11月18日至11月22日。區域立法委員選舉候選人應向戶籍地直轄市、縣（市）選舉委員會申請登記，原住民立法委員選舉候選人可於各地直轄市、縣（市）選舉委員會申請登記。

至於政黨申請全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉候選人名單登記，中選會表示，將在中央聯合辦公大樓（南棟）1樓北側中央選舉委員會櫃台辦理。

中選會指出，今天發布的第10屆立法委員選舉公告內容還包括立委選舉區所轄行政區域範圍、應選名額，以及競選經費最高金額等事項。（編輯：林興盟）1081108