蔡總統：盼宗教活動成重要元素 引進多元觀光客

（中央社記者王承中台北27日電）總統蔡英文今天表示，過去幾年政府一直在開拓台灣的觀光資源，希望把台灣各種宗教活動、宮廟做為觀光的重要元素，引進更多元的觀光客，這段時間已經有初步成果。

台北市龍山寺今年建寺280週年，蔡總統上午前往龍山寺參加台北市龍山寺建寺280週年紀念暨三川殿明間門神彩繪修復慶成典禮。

蔡總統在致詞時表示，非常高興能夠參加龍山寺建寺280年週年紀念活動，龍山寺見證台灣發展，也是國家古蹟，現在則是非常重要的景點，龍山寺也非常注重環保，帶領台灣宗教宮廟走向環保時代，她要向龍山寺表達敬意及感謝。

蔡總統指出，說到觀光，政府一向都有一個想法、政策，希望把台灣的各種宗教活動、宮廟做為觀光重要的元素，龍山寺就是典型的代表。她從小在台北長大，每一段時間都要到龍山寺來，在感受到宗教氛圍的同時，也感受到庇護跟祝福，且每次來都有不同感受，歡迎民眾及外國朋友來體驗宗教文化所帶來的心靈饗宴。

蔡總統表示，過去幾年政府一直在開拓台灣的觀光資源，希望引進更多元的觀光客，這段時間已經有初步成果，相信在龍山寺已經可以看到很多外國觀光客，相信會愈來愈多。

蔡總統說，希望龍山寺在庇佑台灣之餘，大家可以一起共同努力讓台灣經濟、社會照顧及福利更好，讓台灣不但是讓人心靈平靜的地方，更重要的是讓民眾可以在此安居樂業。（編輯：蘇龍麒）1081127

總統蔡英文（前）27日出席「艋舺龍山寺建寺280週年紀念暨三川殿明間門神彩繪修復慶成典禮」，致詞時表示，龍山寺見證台灣發展，也是國家古蹟，現在則是非常重要的景點，龍山寺也非常注重環保，帶領台灣宗教宮廟走向環保時代，她要向龍山寺表達敬意及感謝。中央社記者王騰毅攝 108年11月27日

總統蔡英文（左2）27日出席「艋舺龍山寺建寺280週年紀念暨三川殿明間門神彩繪修復慶成典禮」，在龍山寺董事長黃書瑋（右2）陪同下入殿向神明致意。中央社記者王騰毅攝 108年11月27日

總統蔡英文（前）27日出席「艋舺龍山寺建寺280週年紀念暨三川殿明間門神彩繪修復慶成典禮」，入殿雙手合十參拜。中央社記者王騰毅攝 108年11月27日