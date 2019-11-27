總統：讓軍人無後顧之憂 是維護和平最重要基礎

（中央社記者葉素萍、侯姿瑩台北27日電）總統蔡英文今天說，只要退伍的保障夠完善，就能讓軍人在保家衛國時，更沒有後顧之憂，形成更堅實的國防戰力，而這將是維護和平、守護民主自由價值最重要的基礎。

蔡總統今天在總統府接見美國退伍軍團協會總會長奧斯佛德（James W. Oxford）訪團。

總統致詞時表示，很高興能夠跟美國退伍軍團協會的好朋友們見面。奧斯佛德長期投入退伍軍人的公眾事務，恭喜他當選美國最大退伍軍人組織的領導者，可說是眾望所歸。

蔡總統說，今年8月協會慶祝成立滿100週年時，她很榮幸能受邀發表錄影演說，分享對民主自由價值的共同信念。就像當時她表達過的看法，確保亞太地區和平穩定的最好方式，就是維持台美堅實的關係，一起堅定捍衛民主和自由。

蔡總統感謝美國退伍軍團協會對於這些共同的信念，始終採取支持的態度；也謝謝協會常透過具體的行動力挺中華民國台灣，包括通過決議文，敦促美國政府出售防衛性武器，以及在每年的年會邀請輔導會推派代表參加。

蔡總統指出，這些做法都呈現雙方緊密的友誼。更重要的是，因為這樣的友誼，讓彼此頻繁交流照顧及協助退伍軍人的經驗。

蔡總統期待，在奧斯佛德領導下，輔導會可以持續和美國退伍軍團協會密切合作，一起為退伍軍人的福利奮鬥，讓軍人同袍都可享有保障、有尊嚴的退伍生活。

蔡總統認為，只要退伍的保障夠完善，就能讓軍人在保家衛國時，更沒有後顧之憂，形成更堅實的國防戰力，而這將是維護和平、守護民主自由價值最重要的基礎。

奧斯佛德回應指出，台美之間有長期的友誼，他希望能持續維持並強化這份友誼。（編輯：郭萍英）1081127