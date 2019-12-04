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美學者看台灣大選 傳統偏獨電台開始有親中聲音
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美學者看台灣大選 傳統偏獨電台出現親中聲音

最新更新：2019/12/04 13:57
專精台灣問題的史丹佛學者祁凱立（Kharis Templeman）美西時間3日，在史丹佛大學智庫胡佛研究院演講，認為這次總統選戰的過程出現很多大變化，而經濟、內政與兩岸關係將扮演誰贏得勝選的關鍵因素。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月4日
專精台灣問題的史丹佛學者祁凱立（Kharis Templeman）美西時間3日，在史丹佛大學智庫胡佛研究院演講，認為這次總統選戰的過程出現很多大變化，而經濟、內政與兩岸關係將扮演誰贏得勝選的關鍵因素。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月4日

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）不到6週就是台灣大選，美國學者祁凱立表示，很少看到變化這麼大的選舉，不太擔心台灣民眾會被外來網路勢力干預，反而是聽到傳統電台從以往偏獨立場，開始出現親中聲音。

專精台灣問題的史丹佛大學台灣民主與安全項目主任祁凱立（Kharis Templeman），今天在胡佛研究院對美國聽眾發表演說，談論台灣2020總統大選及立法委員選舉。

相對於俄羅斯一概否認以網路勢力干涉2016年的美國總統選舉，祁凱立表示，中國介入台灣選舉的傳言時有所聞，只是在於北京政權怎麼做，有無效果。

祁凱立觀察，台灣的年輕選民對於網路的使用、以及資訊的接受度非常精明，他不擔心外來勢力運用數位媒體對台灣選舉的影響力，反而是傳統的電台，在這次的大選讓他「聽」到微妙的變化。

祁凱立指出，傳統電台做為選戰溝通工具，非常接地氣台灣的選舉，傳統多以說台語、支持台灣民主的獨立色彩，連結年齡層較高的選民，他日前訪台時發現，不少電台播放中國的歌曲、直接與中國的電台主持人連線對話，是值得關注的影響力。

從原本國民黨候選人韓國瑜的氣勢較強，到第三勢力退出選舉，又遇到香港「反送中」示威6個多月，祁凱立告訴中央社記者，這場選舉的過程變化很大。

以目前民調數字來看，祁凱立評估，總統蔡英文贏得勝選的機會高，不過立委選舉的結果較難預估，各方勝算50%。

他也謹慎地強調，政治常有「奇蹟發生」，不可控制的事件仍可能影響最終的選舉結果。

祁凱立認為，有三大因素扮演關鍵角色：經濟、內政與兩岸關係；他表示，如果台灣的股市突然崩盤、經濟產生巨大變化；或民主進步黨發生重大醜聞、改變民眾現有的印象；以及面對美中台三角關係時，美國總統川普對台灣撒手不管，都將衝擊最後的投票結果。

祁凱立講授台灣政治與民主等課程，參與編輯多本關於台灣政治發展的著作。他是密西根大學政治學博士，今年並擔任智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）的學者。（編輯：陳永昌）1081204

史丹佛學者祁凱立（Kharis Templeman）分析台灣2020總統大選及立法委員選舉，不擔心台灣民眾會被網路干預選舉，但提到電台在台灣選舉扮演的角色與微妙變化。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月4日
史丹佛學者祁凱立（Kharis Templeman）分析台灣2020總統大選及立法委員選舉，不擔心台灣民眾會被網路干預選舉，但提到電台在台灣選舉扮演的角色與微妙變化。中央社記者周世惠舊金山攝 108年12月4日
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