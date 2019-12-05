華為新機在台上市突喊卡 官方強調供貨問題

（中央社記者江明晏台北5日電）華為2款新品Mate 30 Pro旗艦機與WATCH GT 2智慧手錶昨晚無預警宣布取消在台上市計畫，有消息傳出是政治因素干擾，但官方對此沒有回應，僅強調是供貨問題。

華為台灣總代理訊崴技術4日晚間在臉書官方粉絲團公布，2款新品華為Mate 30 Pro旗艦機與華為WATCH GT 2智慧手錶，由於供貨問題將取消在台上市計畫，9日起將進行全額退款及郵政禮金3000元、mini藍牙音箱回饋相關方案。

媒體報導，可能是對岸對於「中國台灣」標示不願退讓，華為夾在中國與NCC（國家通訊傳播委員會）的禁售令之間，只能將上市計畫喊卡；但訊崴技術對此沒有回應，僅強調是供貨問題。

先前3款華為手機因軟體更新，在通訊錄將台灣標注為「中國台灣」，NCC日前發函給5大電信業者與代理商，在華為完全改正之前，不得販售包括P30、P30 Pro、Nova 5T等3款手機。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海當時回應，以訊崴的立場而言，一定要快速把這問題解決掉，會全力以赴地解決這個問題，進一步等總部通知；但目前暫時無法證實Mate 30 Pro在台上市喊卡，是否與同樣因素有關。

華為近期在台灣銷售處處碰壁，由於受中美貿易戰影響，國內電信商都對沒有搭載GMS系統的華為手機持保留態度，11月中旬在台舉辦Mate30 Pro發表會，Mate30系列無法支援Google行動服務，國內5大電信都未引進銷售，由全台華為品牌店獨家開賣，在台買氣已面臨挑戰，當時雍海坦言，HMS是新產品，必須試水溫，不求銷量，只求滿意度。

針對Mate 30 Pro等新品在台上市突然喊卡，官方臉書上的網友意見兩極，有消費者在臉書留言「期待這麼久，竟然是這樣的結果」、「已經期待好久了說！決定買陸版的」，也有網友不滿「絕不容許一邊賺台灣的錢，卻又一邊打壓矮化台灣」，還有不少網友推測停止銷售應是政治因素。（編輯：張均懋）1081205