美麗島事件40週年 促轉會解密檔案

美麗島事件發生在1979年12月10日，以美麗島雜誌社成員為核心的黨外運動人士，當天組織群眾遊行及演講，訴求民主與自由，終結黨禁和戒嚴。（中央社檔案照片）

（中央社台北7日電）今年是美麗島事件40週年，促轉會表示，新解密的國安局檔案揭露美麗島雜誌從創刊到出刊過程中，政府已對雜誌社進行嚴密監控，甚至在創刊號尚未上市之前，情治單位就已掌握完整內容。

促轉會昨天透過新聞稿表示，本於還原歷史真相的職責，進行關於美麗島事件的調查工作，並從國家安全局、內政部警政署、法務部調查局發現不少過去未曾出土的相關檔案，對於釐清美麗島事件前後的發展，以及當時官方的因應作為有很大的幫助。

促轉會指出，檔案管理局早在2002年就啟動美麗島事件檔案的徵集工作，當時徵集到數千件的檔案，長年以來是學界研究的重要素材，但事隔數十年之後，在2018年檔案管理局啟動的第6波政治檔案徵集工作中，又從國家安全局、內政部警政署、法務部調查局找到不少美麗島事件的檔案，只是許多檔案仍列為機密。促轉會成立之後，與上述機關積極協調加速檔案解密與移轉作業。

促轉會表示，以國安局的檔案為例，與美麗島事件相關的檔案，過去被列為國家機密並永久保密；促轉會剛開始的調用過程並不順利，後來獲得總統府、國家安全會議及行政院的協助，促轉會也持續協調，隨著政治檔案條例完成立法，相關檔案已在近期完成解密。

美麗島事件發生後，美麗島雜誌社高雄辦事處被治安人員依法查封。（中央社檔案照片）

1979年12月13日，陳菊與後來出任民進黨主席的施明德等人拿著火把展開民主大遊行。（中央社檔案照片）

促轉會說，在這一次新解密的國安局檔案，重點之一是包含大量外機關當時彙報的資訊，有不少是情治系統內部決策過程或是下達指示的資料。就內容而言，這批檔案的特色在於揭露美麗島雜誌從創刊到出刊過程中，政府已對雜誌社進行嚴密監控，甚至在創刊號尚未上市之前，情治單位就已掌握完整內容。

促轉會表示，檔案中更有不少雜誌出版前的毛本。在美麗島雜誌存續的幾個月內，情治單位便不斷研議如何處置雜誌社，也揭露情治單位在雜誌社內布建線民、對雜誌社活動全面監控，檔案中甚至有雜誌社辦公室的平面圖。

促轉會指出，對於美麗島事件發生後，各情治單位與國民黨的決策、政府各部門分工及執行大逮捕乃至事後的輿情控管等，檔案中也有不少紀錄，這些都是過去出土檔案較欠缺的面向，這些檔案待未來整理開放後，將可供各界持續探索歷史，深化對此一事件的理解。

促轉會說，為了調查相關的政治案件，陸續向各個機關調用檔案，並於近期得到成果。在成立屆滿一年半、適逢美麗島40週年之際，透過政治檔案徵集與發現，重新回顧美麗島事件，未來將持續向社會公布階段性成果，也感謝府院的協助與國安局等各機關的配合。（編輯：謝佳珍）1081207

促轉會表示，新解密的國安局檔案揭露美麗島雜誌從創刊到出刊過程中，政府已對雜誌社進行嚴密監控，檔案中甚至有雜誌社辦公室的平面圖。（圖取自促轉會網頁tjc.gov.tw）

1980年3月18日警備總部軍法處在台北軍法處第一法庭公開審理「高雄事件」，被告張俊宏（前排左起）、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林弘宣等7人到庭。（中央社檔案照片）