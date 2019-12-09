台北寵物節開跑 柯文哲：規劃是否讓犬貓上捷運

台北市長柯文哲9日出席2019台北寵物節系列活動記者會時表示，很多人雖不生養孩子，但養了很多毛小孩，台北市也要針對這一點努力，讓人與犬貓都有舒適宜居的環境。中央社記者梁珮綺攝 108年12月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）「2019台北寵物節」系列活動開跑，台北市長柯文哲今天說，會透過各種貼心規劃與設計，讓台北市成為犬貓的宜居永續城市，除了現有的狗運動公園，已在規劃是否讓犬貓上捷運。

他說，既然腳踏車都能上捷運，犬貓若能用特殊的箱子或盒子裝起來，應該也是沒問題。

「2019台北寵物節」系列活動開跑，21日下午3時在信義廣場舉辦毛孩友善耶誕城」活動，現場有「草地音樂會」、「毛孩野餐派對」以及「毛孩健康講座」等多項活動，此外，動保處也提供免費100劑狂犬病疫苗與寵物晶片登記服務。

柯文哲上午出席宣傳記者會，致詞時表示，許多人雖不生養孩子，但養了很多毛小孩，台北市也要針對這一點進行努力，讓人與犬貓都有舒適宜居的環境。

柯文哲說，目前台北市有6座狗運動公園及狗活動區，還有12條友善公車，甚至還有142店面提供友善動物服務，提供寵物套餐與毛小孩點心。（編輯：張銘坤）1081209