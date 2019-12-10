美麗島40週年輔選吳怡農 陳菊：下一代必須承擔

總統府祕書長陳菊（木箱右）10日一早陪同民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（木箱上），站在台北市民生東路2段、松江路口，向路過民眾揮手拜票，爭取支持。中央社記者謝佳璋攝 108年12月10日

（中央社記者葉素萍台北10日電）美麗島事件今天滿40週年，總統府秘書長陳菊上午請假陪同民進黨台北市立委參選人吳怡農站路口拜票；陳菊提到，她們那個世代的追求，現在都已經落實，接下來就是下一代必須承擔。

陳菊今天上午在台北市民生東路、松江路口為吳怡農輔選拜票。

有民眾看到陳菊現身，趨前和她握手，對陳菊說：「我很欣賞妳」；也有人拿著媒體出刊的美麗島雜誌復刻版給陳菊簽名；吳怡農站上肥皂箱、陳菊陪同在旁，向來往的人車揮手、致意、道早安；不少民眾搖下車窗跟吳怡農說加油，還有機車騎士特別停下來拍照，吳怡農趕忙上前握手，不少民眾主動要求合照。

選在今天，陪同吳怡農站路口。陳菊受訪時指出，「時間有點巧合啦！」今天是美麗島事件40週年，對她們來講，美麗島世代有當時的政治訴求，打破威權，希望台灣解除戒嚴，開放黨禁報禁，總統直接民選，那個世代的追求，現在都已經落實，接下來台灣民主怎麼深化，台灣如何壯大，如何讓社會更公平合理，「接下來就是下一代必須承擔」。

總統府秘書長陳菊（前右）10日上午請假陪同民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前左）在民生松江路口拜票，向民眾揮手道早安，請託支持。中央社 108年12月10日

陳菊提到，在美麗島事件40週年的一大早，她請假1個半小時為吳怡農加油，特別有意義。最近她看到長期觀察與民調，吳怡農與對手相差不到9個百分點，但是民進黨支持自由民主這個部分的投票意願、投票率非常高，在台北市北松山、中山這帶她希望有些轉變，讓台灣世代共贏，讓新的世代迎接更多挑戰。

媒體詢問，吳怡農被視為民進黨新潮流系的新星；陳菊表示，民進黨內與國民黨、其他政治團體裡面有各個不同的派系，這是很正常的現象，今天大家是團結在民進黨這個大家庭，為共同的理想努力，她支持吳怡農，吳怡農也不是新潮流，他是年輕的世代，民進黨重大的責任就是要培養新的世代。

陳菊透露，自己已經很久沒有站路口，這是這次選戰的第一次，為吳怡農站出來。

另外，媒體也問到，國民黨立委陳宜民涉推女警，但國民黨內卻指該女警未著制服，貌似路人甲或怪阿姨。對此，陳菊說，網路媒體討論了很多，性別平等與尊嚴是一個進步社會基本的共識，對於這句話，她不做評論但社會自有公論。

吳怡農的對手、國民黨的立委參選人蔣萬安今天也站路口；陳菊對此表示，「我們各自努力」。

吳怡農受訪指出，民調內部的數字讓他更樂觀，接下來的挑戰是讓每個人看到他，支持他的理念，「我們的方向沒錯、立場沒錯」，他會再接再厲；他說，陳菊與黨內前輩都很幫忙，大家也看到他過去3個月的努力，他會全力以赴把選戰打得漂亮。（編輯：黃國倫）1081210

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農（前右）10日一早在台北市民生東路2段、松江路口拜票，向民眾揮手問好。中央社記者謝佳璋攝 108年12月10日