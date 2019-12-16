台中109年度總預算創新高 市府：文教社福占大宗

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市議會今天召開二讀會審查市府109年度總預算，因預算新台幣2266億多元創新高，卻僅小刪約8000萬元挨批。市府表示，教育科學文化、社福支出編列占大宗，明天將逕付三讀。

市府表示，109年度總預算編列為2266億569萬3000元，台中市議會今天召開定期會審查市府109年度總預算。二讀會刪除5023萬元修正通過，另統刪3000萬元，項目由市府自行調整，並將於明天逕付三讀。

民進黨團總召李天生指出，委員會只針對部分局處預算討論，但綠營人數不足，無法有效把關，且二讀會上每個議員只能發言5分鐘，只獲得小幅度刪減，譴責國民黨多數暴力、議事程序不完善。

國民黨團表示，各委員會都有各黨派議員審查預算，各委員會都有機會著墨是否刪減，議會是合議制，少數尊重多數是民主機制，民進黨要求統刪市府本預算3000萬元，經黨團協商後也已勉強同意。

此外，大台中市政監督聯盟也列舉市府109年度十大烏龍預算，前3名依序為雙十公車、垃圾費隨水費徵收、違章拆除處理費全民埋單，另有神岡區浮圳路改善工程、智慧營運中心新建工程、台中市自由車場賽道照明工程等多項活動。

市府表示，預算均依必要性合法編列，可受公評，民團所指為不實指控。市府指出，肯定民團關心公共事務，但盼進一步了解政府運作，才能發揮理性監督正向力量。（編輯：洪學廣）1091216