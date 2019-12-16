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中油前11月賺384億 今年有望突破400億

最新更新：2019/12/16 21:24
國營事業財報陸續出爐，中油前11月稅前盈餘達384億元，超車法定盈餘。（中央社檔案照片）
國營事業財報陸續出爐，中油前11月稅前盈餘達384億元，超車法定盈餘。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）國營事業前11月財報出爐，中油今年前11月稅前盈餘達新台幣384億元，中油表示，因營運穩定，天然氣、石化及油品均表現不錯，目前已達法定盈餘目標，今年有望突破400億元關卡。

國營事業財報陸續出爐，中油前11月稅前盈餘達384億元，超車法定盈餘，11月單月稅前盈餘9.88億元。中油說明，公司營運穩定，國際原油價格維持一定區間，油品、石化產品貢獻收益，今年度有望突破400億元大關。

台水前11月稅前盈餘為5.4億元，台水指出，自今年下半年起積極控管公司費用，台水改善無自來水地區問題，新裝用戶增加，用水大戶收入也有成長，均讓收入成長。

台水說，因湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊估計將增加近2億元，今年營運表現恐不如去年亮眼，估今年度稅前盈餘將達1.6億元至1.7億元間。

台糖稅前淨利為25.47億元，已經達到法定盈餘24.38億元。台糖說明，營建案、土地租金挹注，加上營運平穩所致。

台電尚未公告11月財報，根據台電官網，今年前10月虧損83億元，主因配合空氣品質，增加天然氣機組發電比例，提升發電成本。相較去年同期損益兩平，今年虧損幅度增加。（編輯：鄭雪文）1081216

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