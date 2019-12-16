總統大選電視辯論 媒體界提2方案待與候選人協商

公共電視經3名總統候選人陣營授權，16日邀集四報一社與4家提案有意參與主辦總統大選電視辯論的電視台共同協商，達成舉辦1場或2場辯論的兩項方案共識。圖為親民黨總統候選人宋楚瑜（左）、國民黨總統候選人韓國瑜（中）及民進黨總統候選人蔡英文。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳秉弘台北16日電）公共電視經3名總統候選人陣營授權，今早邀集四報一社與4家提案有意參與主辦總統大選電視辯論的電視台共同協商，達成舉辦1場或2場辯論的兩項方案共識，將邀集各陣營再協商。

關於總統大選電視辯論如何舉辦，公共電視今天邀集4家有意舉辦的媒體，包括三立、TVBS、中天以及民視，與四報一社，包括蘋果日報、聯合報、中國時報、自由時報以及中央社共同協商。稍早公布的會議結論中，各方達成舉辦1場或2場辯論的兩方案共識。

方案A為舉辦2場總統候選人電視辯論，第1場由公視主辦以及製播，並由四報一社作為媒體代表提問；第2場由三立主辦、製播，並由三立、TVBS、中天、民視作為媒體代表提問。

方案B則為由公視、四報一社、三立、TVBS、中天、民視共同主辦，由公視製播、四報一社作為媒體代表提問。

會議結論中也指出，全程同步供訊給所有媒體、網路直播、手語服務。而今日達成的媒體共識，將在近期會邀集3名總統候選人所屬陣營進行協商後，決定電視辯論方案以及舉辦的流程和時間。（編輯：屈享平）1081216