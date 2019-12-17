洛杉磯時報頭版：台灣力抗來自中國假消息

（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）「洛杉磯時報」今天報導，隨著大選腳步接近，台灣社群媒體氾濫來自中國的假消息，製造社會分裂；在言論自由為台灣核心價值下，民間查核機構站上對抗假消息的第一線。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）今天頭版的顯著版面，刊登了6月台灣「反紅媒」群眾上街抗議的照片，搭配的報導標題為「台灣對抗來自中國的網路謊言：大選將近，事實查核者奮力苦追」。這則超過1500字的文章從頭版轉第4版，訪問多名專家學者，探討台灣在假消息肆虐之下的處境。

報導指出，台灣跟世界其他民主國家一樣，正努力打擊社群媒體上假消息蔓延的風氣。新加坡、越南等國家已通過立法打擊「假新聞」，但擁護人權與言論自由的一方憂心，這會變成審查新聞、壓制言論的藉口。

在立法尚未通過的情況下，台灣目前仰賴民間的訊息查核機構、提升媒體素養的方式對抗假消息。報導引述行政院政務委員唐鳳的話，指出台灣對言論自由的重視，等同於台灣的核心價值。

唐鳳說：「我們的身分認同與中華人民共和國大不相同。」報導指出，中國的集權政府讓台灣人聯想過去戒嚴時期。唐鳳表示：「言論自由、集會自由與新聞自由不是可以拿來交易的工具，相反的，這構成了台灣認同的核心。」

洛時記者走訪「真的假的」（Cofacts）在台北的工作室，這是一個「群眾外包」性質的資料中心，約有20名志工查核網路資訊。一般使用者可以用通訊軟體Line向「真的假的」的聊天機器人查證可疑訊息。

報導指出，「真的假的」創辦人Johnson Liang的想法與許多台灣人一樣，「相信網路世界應是基於交流與對話的開放資源，而不是言論審查或由上而下的監控」，他們主張提供資訊，但不告訴人們要怎麼想。

報導介紹，自2018年7月起與臉書合作的非營利團體「台灣事實查核中心」。這個團體規模不大，致力揭露網路上的假消息，由兩個私人基金會支持，沒有政府、政黨或政治人物的資助。

這個中心創立以來發布了214則查核報告，但臉書、Line每天都有成千上萬的假新聞，許多流傳於不公開的群組當中無法監看。總編審陳慧敏坦言，對抗假消息困難重重。

陳慧敏觀察，一些帳號與專頁使用看來無害的消息以吸引讀者，之後突然轉貼政治議題，這與俄羅斯干預美國選舉所使用的假訊息手法有相似之處。「他們見縫插針」陳慧敏說，假消息擴大社會分裂。

一些攻擊性的貼文幾乎毫不掩飾來源。例如聲稱香港爭取民主人士收了錢，以自殺攻擊的方式攻擊警察。事實查核中心追溯，這則貼文最初來自微博的中央政法委員會帳號。

專門追蹤中國對台的假消息與影響網絡，「民主實驗室」（Doublethink Lab）創辦人沈伯洋說，內容分析是用來辨別假消息是否來自中國的一種方法。時間點也可以判別，例如一群帳號每天同一個時間貼文、轉傳同一則消息。

要證明這些帳號與中國政府相關連並不容易，但還是有跡可尋。今年夏天推特關閉了936個用假訊息來攻擊香港示威者的中國帳號，有些帳號不必翻牆就能登入，顯然受國家支持。

臉書之後跟進，關閉了成千上萬追隨者的中國專頁，並揭露這些帳號背後與「中國政府有關」。Google最近停用了210個與香港假訊息有關的YouTube頻道。

不過報導也指出，台灣社會仍然不確定中國的假消息是否造成威脅，甚至很多人沒有意識到它的嚴重性。

台灣大學新聞學教授王泰俐在2018年11月選後進行的一項調查指出，52%的受訪選民不認為選舉受到外來勢力干涉，或是無法判斷。「蘋果日報」今年11月民調顯示，受訪者無法辨別線上的假消息來源，23.6%認為來自民進黨、12.8%認為來自國民黨，只有17.8%認為來自中國。

台灣媒體立場兩極化、缺乏查證與高度重視娛樂性，而不是出自客觀、中立的角度報導新聞，使得情況更嚴重。王泰俐說，隨著大選逼近，兩大政黨的政治人物同樣使用網軍來影響選民。

王泰俐說，台灣社會中，那些沒有明確立場、常感到困惑的一群人是最容易受到外來勢力影響的一群，這些人最需要加強媒體素養，「假消息在中間選民身上最管用」。

國防安全研究所網路作戰與資訊安全研究所所長曾怡碩說，中國共產黨對民主社會的瞭解不足，無法改變中國大陸以外的人心想法。他認為，相較於假消息，更值得憂心的是中共統戰部所執行的威嚇與收買。（編輯：韋樞）1081217