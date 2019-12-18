中共線民案 王炳忠求償周玉蔻二審仍免賠

新黨發言人王炳忠（左）不滿媒體人周玉蔻（右）指他是中國共產黨線民等語，高院18日二審判周玉蔻免賠。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北18日電）新黨發言人王炳忠不滿媒體人周玉蔻指他是中國共產黨線民等語，一審求償敗訴。案經上訴，高院認為，周玉蔻言論並非憑空捏造也無超出合理評論範圍，今天仍判周玉蔻免賠。

王炳忠因涉國家安全法案件，於2017年12月底被檢調搜索。王炳忠不滿周玉蔻在政論節目影射他是中國共產黨線民、發展類軍事訓練組織，還指他是周泓旭共諜案共犯、買通台灣軍職人員等語，求償新台幣100萬元。

一審台北地方法院認為，王炳忠請求賠償無理由，周玉蔻免賠。案經王炳忠上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，周玉蔻指述王炳忠是中國共產黨線民、發展類軍事訓練組織等語屬事實陳述，周玉蔻已向民意代表及政府機構發言系統人員查證，且與台北地檢署起訴王炳忠、周泓旭違反國安法案件內容大致相符，可見並非周玉蔻憑空捏造，認定無貶損王炳忠名譽的真實惡意。

二審也認為，周玉蔻針對王炳忠涉嫌違反國安法遭搜索、調查的具體事件所做的評論，並未超出合理評論範圍，應受言論自由保障，今天駁回王炳忠上訴。

此外，王炳忠之父王進步不滿周玉蔻指他帳戶有超過500萬元的匯款流向觸犯國安法，也向周玉蔻求償，一審敗訴，高院今天一併駁回王進步上訴，王進步、王炳忠仍可上訴。（編輯：方沛清）1081218