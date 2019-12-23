監委將約詢法官 1406名法官連署反對

（中央社記者蕭博文台北23日電）前總統馬英九洩密案無罪確定，監察委員預計明年1月約詢北院承審法官。法官協會為此發起堅決反對監委違憲行使調查權連署，至今天上午為止，已有1406名法官參與連署。

馬英九被訴洩密案已經判決無罪確定，但監委陳師孟7月曾表示，要調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形；知情人士也表示，預計明年1月約詢台北地方法院承審法官唐玥。

法官協會17日發表聲明，堅決反對監委直接針對法官審理案件的法律見解、心證形成及事實認定等審判核心事項，違憲行使調查權、約詢承審法官，18日下午發起連署活動。

法官協會今天表示，目前參與連署法官人數已達1406名，佔全國法官總員額（不含大法官、公務員懲戒委員會委員及職務法庭陪席法官，共2103名）比例達66.9%，亦即有近7成法官加入連署，包括一審法官1006名、二審法官327名、三審法官73名。

法官協會指出，除1406名法官，同屬法曹成員的64名檢察官、42名律師合計106人主動響應加入連署，並有法律學者2名及中華民國台灣法曹協會參與支持，連署活動仍繼續進行中。

法官協會重申，審判獨立是台灣民主法治的重要基石，為全民共同珍視的資產，不容少數人恣意踐踏毀棄。陳師孟身為監委，更應合憲行使職權，共同維護民主法治的核心價值。

法官協會說，每一個連署簽名的背後，都代表堅守司法獨立價值的意志，法官協會將繼續促請司法行政單位致力維護審判純淨空間不受干擾，一同給予受約詢法官必要協助與支持。（編輯：張銘坤）1081223