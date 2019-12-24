獨家／台塑四寶獲利衰退 年終獎金坐四望五

台塑高層透露，截至目前台塑四寶年終獎金約落在4.6個月至4.8個月間。圖為台塑總部大樓外觀。（圖取自維基共享資源；作者Lucychu，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者潘羿菁台北24日電）受到美中貿易戰與中國新增產能開出，台塑四寶今年度獲利動能熄火，連帶讓四寶年終獎金跟著縮水，台塑高層透露，截至目前年終獎金約落在4.6個月至4.8個月間，形成坐四望五格局。

過去台塑四寶的年終獎金計算公式為，發放年度四寶個體公司平均稅前EPS，與前3年平均稅前EPS相比，稅前EPS每增減1元，就會增減0.6個月，最高為6個月、最低保障3個月。

今年恰好為台塑集團勞資雙方5年一次檢討年終獎金制度會議，工會提到，由於前3年四寶獲利刷新高，今年衰退格局早已底定，為避免衝擊到員工年終獎金大縮水，盼望可以修訂計算公式。

最後勞資雙方取得共識，取消浮動式前3年計算方式，改以固定用每股稅前盈餘4.1元發放4.5個月作為基準，多1元加0.6個月，少1元減0.6個月，舉例來說，假設今年度台塑四寶平均稅前每股盈餘為5.1元，等於可以發放5.1個月（4.5+0.6）。

同時，年終獎金天花板上限也從6個月調高至7個月。

不過台塑高層透露，今年前3季台塑四寶獲利較去年同期大幅衰退逾四成，可以確定今年度年終獎金發放水準，已經無法比照去年度的5.83個月，但是按照新公式推算，截至目前可確保年終獎金範圍，約落在4.6個月至4.8個月間，目前只能看12月開出的獲利數字，決定是否能往上衝至5個月獎金。

台塑四寶預計明年1月上旬自結2019年第4季財報，屆時有望一併公布年終獎金水準。（編輯：趙蔚蘭）1081224