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權值股拉尾盤 台股收復12000點

最新更新：2019/12/25 14:47
隨著外資放假，台股量能進一步萎縮，創5個多月新低，不過，在台積電等權值股尾盤拉高帶動下，指數收漲31.75點，收復12000點關卡。（中央社檔案照片）
隨著外資放假，台股量能進一步萎縮，創5個多月新低，不過，在台積電等權值股尾盤拉高帶動下，指數收漲31.75點，收復12000點關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北25日電）隨著外資放假，台股量能進一步萎縮，全場成交值不到新台幣1000億元，創5個多月新低，不過，在台積電等權值股尾盤拉高帶動下，指數收漲31.75點，收復12000點關卡。

加權指數今天收在12008.13點，漲31.75點，漲幅0.27%，成交值906.92億元，為7月8日來新低量。

傳統產業股今天普遍走揚，隨著特斯拉（Tesla）股價攀高，車展即將於28日登場，和泰車與裕日車股價同步走高，東陽等汽車零組件廠也有不錯表現，帶動汽車類股指數漲0.94%。

醫美保養品牌達爾膚董事會決議提撥資本公積發放每股現金股利10元，股價一開盤便跳空漲停，達72.6元，並一價到底。

水泥類股在台泥與亞泥股價同步走跌下，表現相對疲弱，類股指數收跌0.2%。

電子股方面，被動元件族群在市場需求升溫，產品價格看漲下，今天股價延續強勁走勢，尤以奇力新表現最強勢，收在126元，漲7.69%。

環球晶等半導體矽晶圓族群明年營運可望好轉，股價同步走高。台積電與鴻海尾盤在買盤湧入下，同步收漲，帶動整體電子類股指數漲0.46%。

分析師王兆立表示，台股短期應以個股表現為主，隨著外資放假，成交量萎縮，中小型股可望較有表現空間。（編輯：張均懋）1081225

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