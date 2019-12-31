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台股2019封關收黑 全年漲幅10年來最佳

最新更新：2019/12/31 14:33
台北股市31日開低走低，收盤跌56.23點，為11997.14點，跌幅0.47%，成交金額新台幣1174.08億元。中央社記者林俊耀攝 108年12月31日
台北股市31日開低走低，收盤跌56.23點，為11997.14點，跌幅0.47%，成交金額新台幣1174.08億元。中央社記者林俊耀攝 108年12月31日

（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天尾盤指數下殺逾11點，失守12000點大關，終場收在最低11997.14點，下跌56.23點；2019全年仍上漲2269.73點，漲幅23%，寫下近10年最佳紀錄。

元旦假期前買盤觀望，權值股台積電今天回檔休息，鴻海弱勢整理，台股呈現開低震盪格局，指數終場收在11997.14點，下跌56.23點，跌幅0.47%，成交值新台幣1174.08億元。電子股跌0.59%，金融股跌0.45%。

股王大立光收在5000元，上漲0.7%；鴻海在平盤下整理，收90.8元，下跌0.11%；台積電跌1.05%，收在331元。

金融股普遍走低，富邦金跌0.64%，收46.4元；國泰金跌0.35%，收42.55元；兆豐金跌0.33%，收30.6元。

被動元件族群受惠於缺貨題材，龍頭廠國巨上漲0.23%，收437元；華新科大漲3.91%，收239元。

國泰證期表示，台股基本面、技術面與籌碼面皆偏多，唯一利空僅剩正乖離偏高，預期指數拉回空間有限，短線指數恐維持高檔震盪整理，等待下方均線持續向上走高修正乖離，當指數來到近期波段高點時，恐仍遇到上方獲利了結賣壓，因此指數大漲時應避免追高，反而指數震盪時可逢低布局。（編輯：黃國倫）1081231

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