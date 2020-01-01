高雄三多影城傳熄燈 預定營業至1月底

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高雄知名老牌三多影城今天傳出將停業，不願具名員工證實已獲告知，影城預定營業至1月31日，目前正常營運，也會負責退票事宜，資方將於明天說明進一步處理方式。

記者今天走訪三多影城，門口沒有貼出告示。但售票小姐表示，已被告知1月31日停業，明天網站臉書會貼公告。至於影城的經營狀況，員工不願揣測，只表示現有員工10多人，資方預計明天會出面說明進一步處理方式，若電影票要退票可至原購票處洽詢，權益不會受損。

三多影城前老闆王雪紅是高雄市王家第二代，她的父親是前高雄市長王玉雲的弟弟王慶禾。王雪紅於2017年10月間前往中國大陸旅遊時遭逢意外不幸殞命，當時員工對於毫無身段又誠懇待人的老闆遇死劫十分不捨。

50多歲的王姓婦人說，20多年來經常到三多影城看電影，雖然現在有網路等可觀賞電影，但這是自己青春歲月的美好回憶，尤其坐在寬大座椅享受大螢幕和吃爆米花和可樂，是現在網路電影難比擬。

林姓影迷就居住在戲院附近，提及影城的當年盛況，他說，過去停車都不好停，但是近年可能受大環境影響，有時看電影發現人不多。

三多影城原為三多戲院，創立於1975年，位於高雄市苓雅區三多四路上，是高雄市所成立最早的首輪戲院，近年來面臨周邊大遠百威秀影城的強烈競爭，消費客層的區隔受到大遠百的磁吸效應，應該是衝擊三多影城競爭力下滑的原因。

為迎接數位3D電影時代來臨，影城斥資重新打造、隔音牆面、深紅色寬大座椅，座位安排不僅前後觀眾不會有視覺死角，坐在邊角的觀眾也能正視銀幕，搭配高品質放映機完美呈現影片精緻清晰畫質，全面數位化，共有7個影廳，最大影廳座位數達450位，曾大受影迷歡迎。（編輯：黃世雅）1090101