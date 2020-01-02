生涯新高 林昀儒桌球世界排名升至第6

國際桌球總會2日公布最新世界排名，台灣桌球小將林昀儒（圖）2019年年底年終總決賽8強止步，排名從第7，上升1名，來到生涯新高第6。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北2日電）國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣桌球小將林昀儒去年年底年終總決賽8強止步，排名從第7，上升1名，來到生涯新高第6。

林昀儒在去年底舉行2019世界桌球巡迴賽年終賽同時獲得男單、男雙、混雙參賽資格，其中男單8強賽不敵中國選手林高遠，而男雙摘銀，締造男雙隊史紀錄，混雙更與一姐鄭怡靜聯手搶下奧運門票。

根據最新出爐的世界排名，男單前4名依舊由中國選手包辦，其中前2名樊振東、許昕排名互換，樊振東重返球王寶座，馬龍、林高遠分居第3、4，日本桌球一哥張本智和續排第5，而原先排第7的林昀儒這次擠下巴西選手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），排名升至第6，生涯新高。

林昀儒接下來預計在1月下旬啟程前往葡萄牙，備戰國際桌總舉辦的奧運團體資格賽，若能一舉搶下奧運資格，也能順帶拿下單打門票。

其他台灣男單好手排名方面，莊智淵、陳建安分別是第34、49名，莊智淵排名小升1名，而陳建安維持持平。

女單部分，鄭怡靜排名第10，小跌2名，陳思羽、鄭先知各排第25名、53名，兩人排名沒有變動。（編輯：張銘坤）1090102