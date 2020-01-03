看好假期季度銷售 蘋果股價衝高逾300美元

蘋果2日股價上漲2.3%收300.35美元，在股票分拆後首度超越300美元關卡。（中央社檔案照片）

（中央社紐約2日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc.）今天在美股收盤股價站上300美元，外界預期在AirPods等穿戴裝置和計劃推出串流電視服務的需求帶動下，假期季度將表現亮麗。

蘋果今天股價上漲2.3%收300.35美元，在股票分拆後首度超越300美元關卡。蘋果今天股價表現明顯不同於去年初的走勢，當時這家iPhone製造商下修財測，將近20年以來首度調降銷售預測。

揮別一年前的挫折，蘋果去年股價表現超越所有大型科技股票，年線漲幅達86%，為10年以來最大漲幅。

投資人對蘋果近15億用戶基礎和發揮Apple Watch、AirPods、Apple TV等配套產品功效的能力，以及每隔數年iPhone和iPad重要硬體換機週期逐漸看好。

此外，這家科技大廠也提升用戶基礎，以成為自iCloud、Apple TV+、Apple Music和AppleCare等服務創造經常性收入的關鍵。

蘋果預計今年秋季推出5G網路iPhone，上半年也料將推出一款新的低價手機。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1090103