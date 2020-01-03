5G黃金頻段標金衝破900億元大關 世界第3高

（中央社記者吳柏緯台北3日電）5G競標金失速狂飆，持續往世界紀錄推進。今天總標金已經踏破900億元大關，達新台幣947.98億元。其中黃金頻段3.5GHz的標金達931.50億元，僅次於義大利與德國，為世界第3高。

5G第一波釋照競標從去年12月10日開始，底價訂為300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

競標今天進入第18天，截至下午4時，第180回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金高達931.50億元，每單位的價格也成長至34.50億元。28GHz標金則維持不動，暫時得標金16.48億元，1800MHz仍無人出手。

5G標金一路超車，如今黃金頻段3.5GHz的標金已經站上世界第3高。根據台經院產經資料庫與工研院的資料顯示，目前世界各國的5G競標中，3.5GHz頻段的最高標金出現在義大利，其次為德國，原本排名第3的國家為南韓，不過台灣在競標的第15日超車，一舉成為世界第3高。

根據這份資料顯示，義大利在2018年10月完成5G釋照，當時3.5GHz頻段總共釋出200MHz，標金達48.20億美元，折合台幣約為1450億元、德國在2019年6月完成5G釋照，3.5GHz頻段總共釋出300MHz，標金達47.18億美元，折合台幣約為1420億元。

市場人士指出，台灣市場規模小，而且釋出頻譜有限，卻有5家電信業者競逐，是堆高標金的主要原因。雖然台灣應該不至於超越義大利與德國，但是標金突破千億恐怕在所難免。（編輯：趙蔚蘭）1090103