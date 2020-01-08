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防假訊息操縱台灣大選 推特出招更新規則

最新更新：2020/01/08 16:52
台灣將於11日舉行總統與立委大選，社群網站推特表示，為維護台灣大選的公平性，已推出多項新措施。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台灣將於11日舉行總統與立委大選，社群網站推特表示，為維護台灣大選的公平性，已推出多項新措施。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社台北8日電）台灣將於11日舉行總統與立委大選，社群網站推特（Twitter）表示，為了維護台灣大選的公平性，已推出多項新措施，包括更新推特規則。

美國權威行銷媒體「廣告週刊」（Adweek）報導，推特在部落格貼文指出，他們為民進黨與國民黨進行培訓，幫助他們透過這個社群媒體平台，與選民進行最適當有效的互動。

推特提供專用的入口網站，可讓選舉合作夥伴就台灣2020年大選的相關問題和疑慮提供建議。推特說，中央選舉委員會和執法機關都已接受訓練，學習如何利用這個入口網站和其他功能，向推特回報可疑、辱罵以及違反規定的活動。

推特也與多個公民社會團體合作，其中包括台灣事實查核中心、台灣少年權益與福利促進聯盟和公民國會監督聯盟。

推特去年10月參與台灣事實查核中心主辦的「亞太事實查核論壇」，詳述推特以機器學習搭配人工審查，處理選舉相關假訊息的方法。

為了集結平台上的選舉對話，推特也為台灣2020年大選特定主題標籤加入表情符號，推文中有#TaiwanElection、#TaiwanVotes、#Taiwan2020、#台灣選舉和#台灣投票等主題標籤，就會出現這些表情符號。

推特在部落格貼文中重申，其選舉誠信政策禁止任何人以破壞選舉或登記投票的行為，來干擾選舉進程，並制定相關政策，打擊平台操縱、垃圾訊息、假帳號和散布被駭資料等行為。

推特去年8月開始禁止國家掌控的新聞媒體投放廣告，執行長杜錫（Jack Dorsey）10月在推文中透露，推特將禁止所有政治性廣告，並於11月正式公布相關政策。

推特也重申，平台操縱和垃圾訊息都違反推特規定。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1090108

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