台灣男子棒球積分大豐收 世界排名維持第4

世界12強棒球賽中華隊獲得第5名佳績，獲得807積分，讓台灣棒球維持在世界第4名。圖為2019世界12強複賽，中華隊以7比0擊敗韓國。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2019年終棒球最新排名，中華隊去年在國際賽事表現亮眼，以4352新高積分維持與上次同樣的世界第4名；女子棒球部分也是維持平盤，位居第3名。

前4名排名都和前一年相同，日本以6127積分位居第一、美國以4676積分排名第2、韓國以4622排名第3、台灣則是以4352積分排名第4。另外5至7名分別為墨西哥、澳洲、荷蘭，都上升一個名次。

古巴則是以積分2641排名第8，下滑3個名次為前12國最多，之後排名分別為委內瑞拉、多明尼加、波多黎各、以及下滑2個名次的加拿大。

中華隊於去年國際賽事成績亮眼，U12、U18世界盃棒球賽、亞洲棒球錦標賽都奪冠，分別賺進345、575、120積分，U15亞洲青少棒賽奪第2名，獲70積分。世界12強棒球賽中華隊獲得第5名佳績，獲得807積分，讓台灣維持在世界第4名，不過積分比起前一年的3569分進步許多。

世界棒壘球總會也提及，近期積極在世界推廣棒球運動，這次有10個新國家加入積分排名，其中有7個國家來自非洲，總排名數已經來到新高的85個國家。

女子棒球排名部分，日本以2505積分排名第一，加拿大以積分1947排名第2，台灣則排名第3，跟男子棒球一樣與前一年維持平盤，積分則是從1297進步到1852。（編輯：張芷瑄）1090117