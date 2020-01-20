蔡習會 蔡總統：和平對等民主對話基礎上可考慮[影]

影片來源：新台灣加油YouTube頻道

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北20日電）總統蔡英文今天接受媒體專訪，被問到如果有機會進行「蔡習會」是否願意？總統表示，在「和平、對等、民主、對話」這些基礎上來促成兩岸的互動，任何型態的互動，都可以考慮。

蔡總統接受政論節目「新台灣加油」主持人廖筱君專訪，節目在今晚播出。主持人詢問蔡總統，有人說中國國家主席習近平是她的超級助選員，未來要怎麼面對中國問題？

總統表示，這次選舉台灣人集結很大的聲音，就是不能接受一國兩制，因為台灣是民主自由的社會，每個人都很習慣這種生活方式，不願意民主社會裡面的自由生活方式被改變，這聲音是被非常清楚地傳達，世界各國大概也用這角度看這次選舉。

總統說，她非常期待中國仔細的聆聽台灣人民表達的訊息，在他們考慮相關政策的時候，能夠特別注意到，而這也是蠻強烈的訊息。

廖筱君追問，如果有機會「蔡習會」，總統願意嗎？總統指出，這事情她講過很多次，只要有助於兩岸和平穩定、在台灣人的尊嚴，而她在選舉的那天晚上也講過，這有幾個原則，「和平、對等、民主、對話」這8個字，「我們希望在這基礎上來促成兩岸的互動，任何型態的互動，我們都可以來考慮。」

蔡總統也強調，和平穩定是處理兩岸關係的最高原則，只有在台灣有足夠的自我防衛能力，才能確保和平，因此國防是確保和平穩定的一件任務，台灣一方面加速自主研發與製造能力，比如國機國造、國艦國造等，另外一時之間若技術不足、發展還不夠時則有軍購。

主持人追問，中國若真進犯，台灣有能力自保嗎？總統說，她對我們的自我防衛能力，應該是有足夠的信心，但是還是要持續地來強化防衛能力，這不會停止在某個時間點，最重要的，還是要有一個重要的決心，就是維持和平是我們最要的使命。（編輯：蘇志宗）1090120