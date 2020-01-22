零負評隊長吉特進名人堂 稍稍沖淡大聯盟醜聞

（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）6年前「洋基隊長」吉特敲出再見安打告別主場，球迷大呼「棒球之神真的存在」；如今大聯盟醜聞延燒之際，他以歷年第2高得票率進入名人堂，似乎提醒球迷「正直與善良還在」。

美國棒球作家協會今天公布2020年棒球名人堂得主，紐約洋基傳奇球星吉特（Derek Jeter）、科羅拉多洛磯隊退役強打華克（Larry Walker），分別以99.7%、76.6%跨過入選門檻。

吉特在棒球界擁有好形象，敬業精神、自律態度備受推崇，本屆首次獲得參選資格，原本有機會跟上隊友李維拉（Mariano Rivera）腳步，成為史上第2位全票入選的名人堂得主，可惜差1票沒投他，連專家都意外。

不過吉特99.7%的得票率也已寫下紀錄，歷年野手最高，僅次投手李維拉的100%。

紐約洋基表現受到全國注目，媒體、球迷砲火向來不留情面，這件條紋戰袍所承載的壓力，並非一般人可以想像。而吉特2號球衣穿了20年，不只獲得「永遠的洋基隊長」美名，還以此進入古柏鎮。

運動網站ESPN球評說，無論是過去的禁藥時代，到最近喧騰不止的偷暗號醜聞，每當大聯盟想要轉移球迷的注意力時，吉特永遠是最佳人選，他幾乎「零負評」的形象，可以說是人品與球技兼具的代表。

體能增強藥物（PED）讓很多同世代的球星光環蒙上陰影，但吉特抗拒禁藥的誘惑，清白打球，更不簡單的是還帶領球隊打造洋基王朝。

他常說，因為父親是治療毒品與酗酒問題的諮商師，他認為使用禁藥會傷害品德與健康，「就像是跟魔鬼交易」。

吉特的拚戰態度受到球界肯定，上場求勝的意志經常嚇到防護員。他經常帶傷上陣、忍痛比賽，每一次敲出滾地球，總是用全力衝刺。

曾是吉特的隊友，後來擔任總教練的吉拉迪（Joe Girardi）說，有吉特在先發打線上，幾乎是每個總教練的夢想，因為他會在每一場比賽扛起責任，帶隊拚戰。

吉拉迪說，如果喬丹（Michael Jordan）是芝加哥的代表人物，魔術強生（Magic Johnson）代表洛杉磯，那麼吉特就是紐約的英雄。他擁有明星的魅力，但又低調、謙虛、自律，沒有明星的架子。

1950年代的紐約洋基游擊手瑞佐托（Phil Rizzuto）說，吉特跟洋基傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）非常相似，兩人在球場上都有第六感，打起球來自然又華麗，而且迪馬喬從不犯錯，吉特也是。

20年生涯創造一頁傳奇，吉特為人所知的故事裡，包括他從小就立志要穿條紋球衣、在職業生涯起步一度想要放棄打球。

吉特從小的夢想就是加入洋基隊，他在新澤西（New Jersey）長大，無論小學老師或大學籃球隊友，他一路向所有人保證，有一天會打洋基隊。

而他的運動成績也符合他的決心，最有名的是球探報告中寫著：「投打跑守力量兼具的五拍子球員。」

吉特帶著名氣加入洋基，但生涯早期打得很辛苦，1992年他在小聯盟很想家，告訴父母洋基在他身上浪費錢，他很想要去大學打球。

1993年他在小聯盟1A的比賽，發生56次失誤，隊職員告訴洋基高層說，吉特是他看過最糟糕的游擊手。上面還給命令，要主場的紀錄員，不要給他這麼多失誤，以免打擊這個孩子的信心。

球隊一度要他去守外野，但他跟所有人保證，不會讓任何人奪走游擊這個位子。結果他真的做到，在1994年「轉大人」主宰球場，在1995年升上大聯盟，1996年開幕戰敲生涯首轟。（編輯：王永志）1090122