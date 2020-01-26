土耳其強震 消防署：特種搜救隊已整備待命

（中央社記者陳政偉台北26日電）土耳其24日晚間發生規模6.8地震，造成31人死亡、1547人受傷；內政部消防署官員今天告訴中央社記者，已通報外交部，特種搜救隊已做好支援整備待命，待外交部通知。

駐土耳其代表處（駐安卡拉台北經濟文化代表團）在社群網站臉書（Facebook）向土耳其政府及人民致上最深哀悼，也呼籲在土耳其的國民多注意防疫和防震措施，有任何情況請隨時與駐土耳其代表處聯絡。

此外，公元1999年九二一地震後，土耳其救難隊隔天抵達台灣，於震後50小時救出生還者，不少台灣民眾得知土耳其發生強震後，紛紛表達希望救助土耳其。

駐土耳其代表處說，已接到許多民眾詢問如何捐款幫土耳其賑災，民眾可透過土耳其「紅月會」（Turk Kizilay）捐款。（編輯：李明宗）1090126

駐土耳其代表處說，民眾可透過土耳其「紅月會」（Turk Kizilay）捐款，並公布捐款步驟。（圖取自facebook.com/tekmankara）

土耳其地震 台灣網友呼籲捐款回報921救災情

（中央社網站26日電）土耳其24日晚間發生規模6.8的地震，造成逾30死、1500傷，救援仍在進行。這幾天，中央社去年回顧九二一大地震20週年，採訪當年土耳其救難隊員的這則專題報導「土耳其救難隊：若我們需要幫助 相信台灣也會前來」被大量分享，許多網友呼籲捐款回報土耳其當年的義舉。

台灣駐土耳其代表處在粉絲專頁貼文表示，代表處接到許多民眾詢問如何捐款幫助土耳其，已整理捐款方式並附上中文說明，提供民眾參考。

已歸化台灣的原土耳其藝人吳鳳也貼文表示，921大地震時土耳其救難來台灣提供協助，後來土耳其發生地震，台灣也派員前往救援，土耳其與台灣維持很友好的關係。這幾天很多粉絲問他如何捐款，他身為土耳其人，替土耳其人民感謝台灣人民。