鴻海：中國返台員工暫緩赴陸 改為在台辦公

武漢肺炎疫情擴散，鴻海29日宣布，由中國返回台灣的員工暫緩赴中國廠區，改為在台辦公。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北29日電）武漢肺炎疫情擴散，鴻海今天宣布，由中國返回台灣的員工暫緩赴中國廠區，改為在台辦公；從武漢返台的員工繼續居家檢疫，無須出勤。國巨等多家台廠的中國廠區均配合當地政策，延後至2月10日開工。

電子製造服務大廠鴻海發布聲明指出，集團防疫視同作戰，內部早已於日前成立防疫指揮中心，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開防疫連線會報，並嚴令各大陸廠區全力配合大陸各級政府單位作戰防疫。

鴻海表示，員工是集團最重要的一部分，保護員工的安全也是集團最重要的任務之一，集團決定所有由大陸返回台灣的員工暫緩回赴大陸廠區，改為在台辦公；從武漢返台的員工則繼續居家檢疫，無須出勤。

至於大陸各廠區，鴻海暫時均維持春節期間留守值班的必要人力，且除非當地地方政府另有規定，否則均暫延至2月10日全面復工，同時持續園區全面消毒防疫、部署防疫物資、宣導健康衛生須知，並設立員工愛心觀察區等。

鴻海強調，集團之前即曾經有成功對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，因此深知如何照顧員工健康，與機動調整生產排配，讓員工健康與客戶需求同時兼顧。集團有決心也有信心，與員工一起攜手共同全方位妥善防疫。

被動元件大廠國巨今天則提出農曆春節假期結束後的復工計畫，台北營運總部及高雄生產廠區將於1月30日開始正常上班。蘇州與東莞廠區將配合延長農曆春節假期至2月9日，並於2月10日開始正常上班；春節加班二輪班人員依排班正常出勤，營運不受影響。

由於終端需求持續增溫，國巨於農曆年節前已積極招工及實施加班獎勵，以提升產能，並鼓勵員工於農曆春節期間配合加班投入生產，藉以保持基本的營運產能。

然而，國巨表示，因現階段需優先配合政府單位針對武漢肺炎的各項防疫措施及規定，公司除了盡全力讓此影響性降至最低外，待中國廠區全面正常復工後，將會更積極提升產能以滿足客戶需求，並以審慎樂觀態度正向看待業績及營運展望。

金屬機殼廠可成表示，為配合新型冠狀病毒防疫工作，可成科技宿遷廠等子公司復工時間將延至2月9日午夜12時之後，並通知客戶調整出貨時間，待復工後彈性調高產能。金屬機殼廠鎧勝-KY說明，因應武漢肺炎防疫工作，部分廠區配合延長春節假期，將依當地規定時間開工，目前評估對財務業務尚無重大影響。

印刷電路板廠健鼎說，大陸生產據點分別位於江蘇無錫及湖北仙桃，目前並無任何員工有發現感染個案，健鼎已成立防疫應變小組，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況；不同廠區將依照法定假期規定以及地方防疫狀況，機動調整生產排配，在員工健康獲得保護情況下，維持生產營運。

亞泥指出，湖北亞東、武漢亞鑫、武漢亞東、武漢亞力及湖北亞利等公司處於春節計畫性停產檢修階段，受疫情影響，均延遲到2月10日開工。（編輯：林興盟）1090129