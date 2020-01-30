WTO弱化不能全推給川普 朱敬一點出三大痛點

WTO在全球性貿易扮演舉足輕重地位，如今卻面對「強人川普」的威脅，前駐WTO常任代表朱敬一認為，WTO的問題不能簡化為川普問題，隨著時代發展，WTO有3大過時的現象愈來愈被凸顯，導致其「經貿聯合國」地位岌岌可危。中央社記者裴禛攝 109年1月30日

前駐WTO常任代表朱敬一專訪1（中央社記者潘姿羽台北30日電）WTO在全球性貿易扮演舉足輕重的地位，如今卻面對「強人川普」的威脅，前駐WTO常任代表朱敬一認為，WTO的問題不能簡化為川普問題，隨著時代發展，WTO有3大過時的現象愈來愈被凸顯，導致其「經貿聯合國」地位岌岌可危。

1995年成立的世界貿易組織（WTO），不但是目前全球覆蓋範圍最大的貿易協定，也是目前台灣少數以正式會員身分參與的國際組織，其爭端解決機制形同WTO的「最高法院」，曾被國際譽為「皇冠上的明珠」。

各國迄今都已透過WTO爭端解決機制，仲裁一些最具爭議性的貿易問題，例如歐盟和美國補貼空巴和波音，以及中國大陸政府對其企業的補貼等。

然而，美國總統川普上任後，屢屢抨擊WTO不公平對待美國，放話「沒改善，美國就要退出」，WTO的超然地位受到挑戰。而美國持續杯葛WTO上訴法官任命案，更讓WTO面臨癱瘓危機，也讓以牙還牙的關稅戰一觸即發。

「並非川普強勢、WTO才弱」，前駐WTO常任代表、中央研究院院士朱敬一接受中央社專訪時指出，WTO角色弱化的情況，早在過去10多年來就有跡可循；WTO是在1948年生效的關稅及貿易總協定（GATT）的基礎上成立，隨著時代變遷，網際網路興起、知識經濟時代來臨，WTO的遊戲規則早已不合時宜，影響力也大不如前。

朱敬一點出WTO的3大過時之處，第一是成立時網際網路並不普及，處理的問題著重實體貿易障礙，如關稅、配額、不符合國民待遇的騷擾等，面對當前各種網路產生的貿易障礙卻無能為力，「以前想像不到，網路空間也能創造障礙」。

舉例來說，中國民眾無法上美國Amazon（亞馬遜）上買東西，但美國民眾卻能不受限制的使用中國阿里巴巴服務，形同單邊貿易。朱敬一指出，只要WTO規則沒有修改，就無法處理這種市場進入障礙所造成的貿易不公平行為。

朱敬一表示，川普對於WTO的憤怒並非無的放矢，除了網路造成的不公平貿易，若關注川普在美中貿易戰期間的發言，可以發現一件相當弔詭的事情－美國先前對中國商品課稅的清單當中，竟包含2025年中國製造戰略計劃的產業。

川普於2018年宣布將對中國價值500億美元的商品課稅，其中涵蓋來自2025年、7年後才會出現的產品，乍看之下，完全不合邏輯，但朱敬一指出，這牽涉到的是WTO針對政府補貼的「補貼暨平衡措施協定（SCM）」，也就是WTO第二大過時之處。

SCM規範政府補貼不能用出口擴張、進口替代的方式，造成他國損失，此規範適用過去產業發展型態並無問題，但隨著科技發展，特別是5G、6G，只要企業搶得先機，幾乎就能一帆風順地坐穩龍頭寶座，也就是「強者恆強、弱者更弱」的概念。

朱敬一解釋，網路經濟、知識經濟時代來臨，若政府在研發過程中給予大量補貼，助企業取得優勢，在產業下一階段發展更有利基，將產生「報酬遞增（increasing returns）」的現象；以此概念來看待川普打算課中國2025年商品的稅，其實川普擔心的是，如果中國持續對企業給予產品研發補貼，在報酬遞增之下，2025年中國很可能就成為真正的強者。

朱敬一指出，政府從實驗室到市場這個階段的研發補貼，是WTO規範處理不了的事情，這也是川普很火大的原因之一。

WTO成立至今，政經局勢發生翻天覆地的改變，既有規則無法處理的事情愈來愈多，朱敬一直言「民主自由國家在競爭上綁手綁腳，極權國家卻如魚得水，政府補貼幾乎不受限制」，也難怪川普氣得跳腳，不惜掀起貿易戰也要打壓中國。

朱敬一也說，WTO第三個無力處理的議題，便是極權國家從100%社會主義國家慢慢走向市場，過程中產生的隱藏性國營事業。

以中國為例，1978年底中國政府提出改革開放後，啟動一系列的對內改革、對外開放措施，世界也自此時，深刻感受到中國的崛起。

朱敬一表示，中國將國有企業慢慢下放，過程中難免出現「太子黨」身影，很多民營企業並非民營，背後可能是黨營、甚至「黨的朋友營」；阿里巴巴在中國叱吒風雲，但阿里巴巴集團主要創辦人馬雲是中國共產黨員，「你說阿里巴巴算民營企業嗎？」

朱敬一強調，中國許多民營企業背後都有黨的身影、國家力量在支持，這些「民營」企業與他國公司競爭，就是不公平競爭，但WTO規則根本處理不了。

WTO至2019年6月共擁有164個會員、採共識決，只要有1個國家反對，提案就被封殺，因此就算要改規則，中國也不可能同意。朱敬一認為，川普深知WTO力有未逮之處，乾脆採取單邊的強硬手段來逼中國做出改變。

朱敬一總結，WTO雖有不合時宜之處，但其「經貿聯合國」的地位短期不會改變，只是WTO未來要怎麼走，端看遊戲規則如何修改，而由誰主導新規則的訂定，得先看美中貿易戰怎麼走，畢竟美中走到最後，勢必會做出讓步與妥協，只是現在都還是未定數。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1090130