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陳偉殷咖啡杯密碼成真 即將效力西雅圖水手

最新更新：2020/01/31 11:13
美國媒體報導，美國職棒西雅圖水手隊與台灣投手陳偉殷達成協議，即將簽約。陳偉殷在臉書貼出的照片，手上杯子的圖案正好是西雅圖的著名地標太空針塔。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）
美國媒體報導，美國職棒西雅圖水手隊與台灣投手陳偉殷達成協議，即將簽約。陳偉殷在臉書貼出的照片，手上杯子的圖案正好是西雅圖的著名地標太空針塔。（圖取自facebook.com/WILLWINCHEN）

（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）美國媒體報導，美國職棒西雅圖水手隊與台灣投手陳偉殷達成協議，將以小聯盟合約網羅、邀請參加大聯盟春訓，只等體檢之後就會正式發布。

陳偉殷的「咖啡杯密碼」果然是真的。這名34歲的台灣左投，昨天在臉書貼出照片，寫下「期待已久的下一站就要出現」。眼尖的網友發現，他手上的杯子是西雅圖的著名地標太空針塔。

相隔不到24小時，水手隊官網、「西雅圖時報」（Seattle Times）報導，消息來源指出，陳偉殷與水手隊達成協議，即將簽約。

陳偉殷旅美8年，效力巴爾的摩金鶯、邁阿密馬林魚各4年，累計戰績59勝、51敗，締造846次三振，是旅美台將第一。去年球季結束，陳偉殷遭馬林魚釋出，新東家可望落在西岸的水手隊。

水手隊去年戰績68勝94敗，在分區墊底，與太空人、運動家、遊騎兵、天使同屬國家聯盟西區，採投手指定打擊（DH）制。陳偉殷加入水手之後，只要升上大聯盟，就有比較多的機會對決「二刀流」日籍球星大谷翔平。

水手隊為了增強投手戰力，除了網羅陳偉殷之外，同時簽下了日籍投手平野佳壽。35歲的平野佳壽經驗豐富，擁有日本職棒11年經驗，效力亞利桑納響尾蛇兩季，主要擔任後援投手。（編輯：高照芬）1090131

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