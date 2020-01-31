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政府出資擬新建60條口罩產線 每日產能達1千萬片

最新更新：2020/01/31 20:45
為因應武漢肺炎防疫需求，經濟部研擬以近新台幣2億元新建60條口罩產線，將可挹注每日產能達1000萬片以上。（中央社檔案照片）
為因應武漢肺炎防疫需求，經濟部研擬以近新台幣2億元新建60條口罩產線，將可挹注每日產能達1000萬片以上。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北31日電）為因應武漢肺炎防疫需求，經濟部研擬以近新台幣2億元新建60條口罩產線，設備商最快3週至1個月內交貨，屆時將可挹注每日產能達1000萬片以上。

防疫資訊

武漢肺炎疫情延燒，市面上口罩供不應求，除協調國內製造商增加產能，經濟部研擬由政府出資增設60條產線，預估將花費近2億元，為每日產能新增600萬片。

經濟部官員告訴中央社記者，行政院雖尚未核定，但已表示支持方案，經濟部長沈榮津今天也親自赴設備商廠房洽談購機交貨事宜，明天就會動工製造，預計3週至1個月內交貨，送至口罩製造商既有廠房閒置空間，由製造商代為操作生產。

至於兒童口罩缺貨問題，官員表示，一般兒童口罩生產占比約為10%，近期占比的確因趕工生產下降，目前正在調查生產狀況，應該可恢復維持10%水準，但是否需要增加生產，會配合衛福部防疫政策調整；未來製造的兒童口罩徵購後如何鋪貨，也仍待討論。

目前國內口罩日產能約為400萬片，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心30日傍晚宣布，31日起全數徵購國內口罩，其中每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，暫定至2月15日止，但仍有部分民眾反映買不到口罩。

官員表示，據各通路回報狀況，超商口罩備貨尚未完全售出，後續會視各通路銷售情形調整配貨數量，讓需要的民眾都能購買到口罩。（編輯：謝佳珍）1090131

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