奧運女足資格賽 中華隊1比0勝泰國隊[影]

中華女子足球代表隊3日以1比0擊敗泰國隊，在東京奧林匹克運動會女足亞洲區資格賽開紅盤。（圖取自facebook.com/theafcdotcom）

（中央社記者龍柏安台北3日電）中華女子足球代表隊今天靠隊長丁旗開賽後第19分鐘，接獲隊友王湘惠妙傳助攻，踢進全場唯一進球，中華女足終場1比0擊敗泰國隊，在東京奧林匹克運動會女足亞洲區資格賽開紅盤。

丁旗在禁區外左側推射破網，助球隊取得關鍵領先，球員後續也未給對手攻破球門機會。

影片來源：My Football

資格賽分2組、共7隊參賽，A組除地主南韓，還有越南與緬甸；B組包括澳洲、中國、泰國與台灣，取分組排名前2名晉級。晉級的4隊再交叉主、客場對決，爭搶2張奧運參賽門票。

武漢肺炎疫情影響，原訂在武漢舉行的資格賽B組賽事，被迫移師澳洲金寶鎮體育場（Cambelltown Sports Stadium）舉行，中華女足首戰實力伯仲的泰國，賽前日籍總教練越後和男下達「必勝令」，球員也很爭氣，首場比賽就奪勝。

中華隊比賽過程中其實有機會擴大領先，可惜都差臨門一腳，而一路落後的泰國在比賽結束前全力反撲，第86分鐘曾有一次威脅性十足的射門，所幸中華女足門將蔡明容成功擋下，沒讓戰局遭扳平。

中華隊贏球後取得3分積分，接下來將於7日下午4時30分迎戰強敵地主澳洲隊，10日要碰上中國隊。（編輯：李明宗）1090203