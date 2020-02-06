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徐正文干擾政府防疫 國民黨開鍘停止黨權

最新更新：2020/02/06 17:40
國民黨表示，國民黨中央委員徐正文自行公布台商包機返台第二航班時間，以及自行猜測乘客名單，造成風波，嚴重破壞國民黨形象與聲譽，將予以先行停止黨權處分。（圖取自facebook.com/ironJengwen）
國民黨表示，國民黨中央委員徐正文自行公布台商包機返台第二航班時間，以及自行猜測乘客名單，造成風波，嚴重破壞國民黨形象與聲譽，將予以先行停止黨權處分。（圖取自facebook.com/ironJengwen）

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨今天表示，國民黨中央委員徐正文自行公布台商包機返台第二航班時間，以及自行猜測乘客名單，造成風波，嚴重破壞國民黨形象與聲譽，國民黨先以電話詢問考紀委員意見，將予以先行停止黨權處分。

國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨協助大陸台商採包機模式返台，是由代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗、大陸事務部主任周繼祥、文傳會代理主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商代表聯誼會會長陳錦龍、武漢台商會會長蕭永瑞等7位低調斡旋協商，採「春節包機」模式，最後由東方航空派遣班機。

國民黨指出，徐正文涉嫌違反疾病防治法，既未參與7人小組協商工作，又未經黨中央授權數度自行召開記者會，並接受媒體訪問及公開對外發表疫情，除製造恐慌，干擾與妨礙政府等相關單位團體合作防疫抗疫之進程，甚至自行公布第二航班時間與自行猜測乘客名單，造成風波與不良影響外；且事前不聽國民黨黨中央規勸，剛愎自用，嚴重破壞本黨形象與聲譽。

國民黨表示，因民眾紛紛檢舉，影響國民黨聲譽甚巨，國民黨考紀會依據職權及黨員違反黨紀處分規程第18條相關規定進行相關處理，又因時效緊迫，所以先以電話方式詢問中央考紀委員的意見。

考紀會建議對徐正文依照第18條的規定，建請委員同意予以「先行停止黨權」處分。經連繫後，超過半數、11位考紀委員同意，3位考紀委員持保留意見，2位考紀委員聯繫不上，最終將徐正文予以「先行停止黨權」處分，同時將本案發交徐正文所屬黃復興黨部進行後續審議，再提報考紀會委員會議審議。（編輯：紀淑芳）1090206

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