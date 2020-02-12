更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情 鍾南山估2月達高峰4月結束
兩岸

武漢肺炎疫情 鍾南山估2月達高峰4月結束

影片／有恐怖有大愛 法新社直擊武漢封城頭8天
兩岸

影片／有恐怖有大愛 法新社直擊武漢封城頭8天

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區
空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機1月2日墜毀新北市坪林、宜蘭交界處，機上含機組人員共13人，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。（圖／宜蘭縣消防局提供）
黑鷹直升機失事烏來山區
新聞專題
黑鷹直升機失事烏來山區1/67

失事黑鷹直升機黑盒子 美方完成解讀運返台灣

最新更新：2020/02/12 11:37
UH-60M黑鷹直升機1月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士12日表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上週黑盒子已運返台灣。圖為黑鷹直升機失事現場。（消防署提供）
UH-60M黑鷹直升機1月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士12日表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上週黑盒子已運返台灣。圖為黑鷹直升機失事現場。（消防署提供）

（中央社記者游凱翔台北12日電）UH-60M黑鷹直升機元月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士今天表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上週黑盒子已運返台灣，待調查委員會完成階段性調查後，會適時向外界說明。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期約4週的解讀。

至於為何要送往美國解讀，空軍政戰主任王純雄中將當時解釋，雖然國家運輸安全調查委員會已解讀，但解讀內容只是資料的一部分，後續還是要送往美軍再一次解讀，之後再將運安會、美軍的解讀內容交叉比對分析後才能取得初步肇因。

軍方人士今天上午接受中央社訪問時表示，黑盒子已在上週運返台灣，空軍依照相關規定由專家學者、軍方人員組成飛安鑑定調查委員會，完成階段性調查後，就會適時向外界說明。

中華民國引進60架黑鷹，分別配屬陸軍30架、內政部空勤總隊15架（2018年2月5日蘭嶼失事1架，剩14架）、空軍救護隊15架（日前新北失事1架，剩14架），目前共58架。

陸軍黑鷹已在去年10月舉辦成軍典禮，空軍救護隊黑鷹預計2月14日在嘉義舉辦成軍典禮。（編輯：郭無患）1090212

延伸閱讀
影片／幻象2000追思致敬 黑鷹殉職將士精神長存空中黑鷹將士公奠 美國防部現役准將現身致意朝夕相處患難與共 嚴德發撫看板淚崩悲悼總長黑鷹失事 運安會：排除大部分機械或天氣因素黑鷹黑盒子完成解讀 空軍：還需交叉比對
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報