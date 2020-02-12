失事黑鷹直升機黑盒子 美方完成解讀運返台灣

UH-60M黑鷹直升機1月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士12日表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上週黑盒子已運返台灣。圖為黑鷹直升機失事現場。（消防署提供）

（中央社記者游凱翔台北12日電）UH-60M黑鷹直升機元月失事，造成故參謀總長沈一鳴上將等人殉職。軍方人士今天表示，日前將黑盒子送往美國陸軍解讀資料，上週黑盒子已運返台灣，待調查委員會完成階段性調查後，會適時向外界說明。

空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，由美軍進行為期約4週的解讀。

至於為何要送往美國解讀，空軍政戰主任王純雄中將當時解釋，雖然國家運輸安全調查委員會已解讀，但解讀內容只是資料的一部分，後續還是要送往美軍再一次解讀，之後再將運安會、美軍的解讀內容交叉比對分析後才能取得初步肇因。

軍方人士今天上午接受中央社訪問時表示，黑盒子已在上週運返台灣，空軍依照相關規定由專家學者、軍方人員組成飛安鑑定調查委員會，完成階段性調查後，就會適時向外界說明。

中華民國引進60架黑鷹，分別配屬陸軍30架、內政部空勤總隊15架（2018年2月5日蘭嶼失事1架，剩14架）、空軍救護隊15架（日前新北失事1架，剩14架），目前共58架。

陸軍黑鷹已在去年10月舉辦成軍典禮，空軍救護隊黑鷹預計2月14日在嘉義舉辦成軍典禮。（編輯：郭無患）1090212