WHO建議國際奧會 不需取消東京奧運或改地點

國際奧林匹克委員會轄下協調委員會14日說，世界衛生組織已建議國際奧會，不需因2019年冠狀病毒疾病而取消東京奧運或改主辦地點。（圖取自奧運網頁olympic.org）

（中央社東京14日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）轄下協調委員會（Coordination Commission）主席柯茲今天說，世界衛生組織已建議國際奧會，不需因2019年冠狀病毒疾病而取消東京奧運或改主辦地點。

柯茲（John Coates）告訴記者：「我們從世界衛生組織（WHO）得到的外部建議是，不需要取消奧運或移到其他地點舉辦的應變計畫。」

本屆夏季奧運將於7月24日在東京舉行。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，甚至也出現有關東京奧運的謠言，東京奧運籌備委員會主席森喜朗昨天表示，絕無研議中止或延後舉辦東奧。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1090214

國際奧林匹克委員會轄下協調委員會主席柯茲（左）14日與京奧運籌備委員會主席森喜朗（右）出面闢謠，重申東京奧運不中止或延期。（共同社提供）

武漢肺炎延燒 籌委會闢謠重申東奧不中止或延期

（中央社東京13日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，甚至也出現有關今年夏天即將登場的東京奧運相關謠言，東京奧運籌備委員會主席森喜朗今天再度出面闢謠，表示絕無研議中止或延後舉辦東奧。

日本產經新聞報導，國際奧林匹克委員會（IOC）為確認東京奧運籌備狀況，今天在東京都與東京奧運及帕運籌備委員會進行事務性協商。

由於武漢肺炎疫情延燒，森喜朗開場時說，雖然很多不負責任的謠言到處流傳，但他要再度清楚重申，「完全沒有研議要中止或延後舉辦東京奧運」，會和政府合作冷靜因應。

東奧籌委會已在4日成立由秘書長武藤敏郎負責的對策總部，今天這場事務性協商將舉行2天，討論東奧舉辦期間的飲食及運輸等各項議題。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090213