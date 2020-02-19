更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢
國際

鑽石公主號疫情發展時間一次看 度假郵輪淪為海上武漢

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手
國際

武漢肺炎SARS和季節性流感 誰才是頭號殺手

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手
生活

常用酒精潔手傷皮膚 醫籲最好濕洗手

特派專欄／寒風中求生存 紐約珠寶業放下身段轉型親民
產經

特派專欄／寒風中求生存 紐約珠寶業放下身段轉型親民

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

政院版紓困特別條例出爐 擬提供隔離者補助

最新更新：2020/02/19 16:07

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院發言人kolas今天表示，因應武漢肺炎，行政院會20日將通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案規定，受檢疫隔離者若企業不願意給薪，政府擬補助。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，因應武漢肺炎制定的特別條例草案，上午已向行政院長蘇貞昌簡報，法案名稱定為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，共18條，施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止。

Kolas指出，特別條例立法目的是為針對武漢肺炎疫情對台灣的經濟、社會衝擊提出因應之道。草案內容包括對防疫的規定、從事防疫醫事人員的補貼、受檢疫隔離者的補助與請假事宜、徵用物資的規定與補償、企業紓困與振興的依據等，內容涵蓋面廣。

她說，特別條例所訂定的特別預算規模為新台幣600億元，以移用前年度約360餘億元歲計賸餘支應，其餘可舉借債務支應。

Kolas表示，目前仍有部分條文進行文字修正中，全案仍待明天行政院會通過，實際內容以院會通過為主。詳細執行細節，明天院會後記者會說明。（編輯：紀淑芳/謝佳珍）1090219

延伸閱讀
政院：中小企業不減薪裁員 享500萬貸款利息補貼韓國瑜罕見現身院會 盼中央協助公務口罩額溫槍武漢肺炎移入台灣首例 政院：縝密追蹤同機旅客

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報