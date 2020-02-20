499雙飽客戶約滿 電信業搶續約再推399及319優惠

台灣5G將在2020年開台，市場傳出，2018年5月引爆銷售熱潮的499雙飽方案，近期在檯面下悄悄捲土重來，以遠傳和台灣大最為積極，避免客戶流失。圖為2018年民眾湧入中華電信門市申辦499方案。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北20日電）台灣5G將在今年開台，市場傳出，2018年5月引爆銷售熱潮的499雙飽方案，近期在檯面下悄悄捲土重來，以遠傳和台灣大最為積極，陸續擺好架勢「固樁」，好圈住客戶升級5G。

台灣電信業在2018年5月母親節檔期推出的499資費雙飽方案（上網吃到飽、網內講到飽），引爆空前排隊申辦熱潮，被網友喻為「499之亂」，導致電信產業ARPU（平均每戶貢獻金額）下滑，影響電信業營收與獲利表現。

而在當年綁約30個月的499雙飽客戶，將在今年下半年陸續到期，近期市場傳出，遠傳電信、台灣大哥大低調針對特定客戶，推出499元雙飽資費續約方案。

市場人士分析，台灣將在今年7月開台5G，在5G來臨前夕，各家業者陸續擺好架勢「固樁」，避免客戶流失，率先用檯面下的促銷方案圈住客戶，除了499雙飽續約之外，還有399元跟319元等不同優惠方案。

遠傳表示，會針對續約用戶的使用狀況，不定期且針對特定對象給予不同的續約優惠。例如針對有換機需求的用戶，遠傳也會提供續約用戶非常態性的專屬優惠。

台灣大回應同樣表示，會依據用戶的使用狀況，不定期推出續約促案，或針對特定對象給予不同優惠；例如，原有499用戶要續約，台灣大目前只有599方案，綁約期間月租會減免100元。

至於手握千萬用戶的產業龍頭中華電則回應，重視每位客戶的價值與感受，堅持「品質」、「正派」等經營理念，迎接5G元年，中華電信將秉持此經營理念，持續網路建設，推出更多元的資費，滿足客戶多元需求。（編輯：楊凱翔）1090220