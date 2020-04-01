竹東少女命案 5嫌判處無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北1日電）新竹縣國二少女遭性侵焚屍，林姓主嫌曾兩度被判處死刑，高院更三審則認為林嫌等5人的犯行是基於殺人的不確定故意，改判5人無期徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

全案緣於民國104年5月間，林姓主嫌不滿心智有缺陷的被害少女曾辱罵女友，夥同陳姓、何姓、古姓等嫌犯毆打少女，再將少女載往新竹縣竹東鎮施暴。

另陳姓嫌犯提議性侵少女，與林姓、何姓、古姓嫌犯接連性侵得逞；林嫌等人再對少女拳打腳踢，並棄少女不顧轉往他處飲酒作樂。陳嫌和古嫌稍晚重返現場發現少女死亡，通知其他3人到場，購買汽油焚屍。

一審新竹地方法院判處林姓主嫌等5人無期徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理，林姓主嫌、陳嫌維持無期徒刑，其他3名被告處20年至28年不等刑期。

案經最高法院發回，高院更一審認為，林姓主嫌惡性重大且無法令人感受到絲毫悔悟之心，改判死刑；陳嫌、古嫌、何嫌處無期徒刑，黃嫌處20年徒刑。案經上訴，最高法院二度發回。

高院更二審則認為，林姓主嫌等5人虐殺手段已達極致，是比一刀斃命更殘忍的凌遲致死，考量林姓主嫌毫無悔悟之心，判處死刑，其他4名被告處無期徒刑。

最高法院去年8月第三次發回更審，高院更三審認為，林姓主嫌等人是在圍毆少女時，將原本的傷害犯意提升為殺人的不確定故意，與確定故意的惡性評價有別，不符「情節最重大之罪」，依兩公約規定不得判死，而兩公約具國內法效力，因此依法不得判死。

更三審並指出，林姓主嫌等5人經送鑑定，均認具有教化合理期待可能性或不能排除有此可能性，審酌觸犯強制性交而殺被害人罪，對少女造成的痛苦、恐懼，實非常人所能忍受，罪行重大至極，因此量處法定刑中的次嚴厲刑即無期徒刑，並褫奪公權終身。

案經上訴，最高法院認為，更三審認事用法量刑並無違法，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1090401