高雄小港機場空勤海豚直升機墜地 5人無礙

高雄小港機場航空站7日表示，一架空勤海豚直升機下午3時38分在機場跑道上墜地側翻，包括正、副駕駛與機工長在內的機上5人平安，機場隨即出動消防車、救護車救援。中央社記者董俊志攝 109年4月7日

（中央社記者程啟峰綜合7日電）高雄小港機場今天下午3時多發生空勤直升機墜地翻覆事件。初步了解，空勤海豚直升機降落時疑受側風影響墜地，機上5人均安。國家運輸安全調查委員會已派員調查事故原因。

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智表示，目前只知道發生事故的是空勤海豚直升機，降落時在跑道上翻覆，運安會已組專案調查小組南下現場蒐集資料。

小港機場航空站副主任洪建男表示，直升機在下午3時38分在小港機場跑道上墜地側翻，包括正、副駕駛與機工長在內的機上5人平安，機場隨即出動消防車、救護車救援。

高雄小港機場7日下午發生直升機墜落事件，幸無人傷亡。中央社記者董俊志攝 109年4月7日

至於駐地在小港機場的空內政部中勤務總隊第三大隊第二隊目前還沒對外說明；空勤總隊初步查證事故原因是受側風影響。據了解，現場並沒有爆炸起火，將在運安會現場蒐證後移除散落殘骸，事故後跑道暫時關閉，預估計要到晚間8時。

目前空勤總隊目前直升機都以新換裝的UH-60M黑鷹直升機為執勤主力。AS-365又稱海豚直升機，是過去空警總隊時採購機種，是由歐洲直升機公司（最初是由法國宇航公司開發）所設計製造的多用途中型直升機。該直升機的軍用版是AS365N2。海豚直升機馬力為雙引擎，耐航時間為3小時、最大航程446浬。

AS-365除配備自動駕駛系統，另加裝搜救雷達、夜視偵蒐系統、GPS全球衛星定位系統、人員救難吊掛系統、探照燈、喊話器等先進裝備，擔任中低海拔山難搜救及海上救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務。（編輯：孫承武）1090407

空勤總隊海豚直升機小檔案 架數：9架

耐航時間：3時

馬力：834 SHP*2

最大航程：446浬

執勤特色：中低海拔與海上救難、救護、觀測、偵巡、運輸等

任務作業限制：作業高度8000呎以下以及無法執行森林火災滅火任務

資料來源：空勤總隊



一架空勤總隊海豚直升機7日墜落高雄小港機場，詳細肇因仍待調查釐清。圖為同型機。（中央社檔案照片）