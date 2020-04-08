郭台銘牽線 鴻海與美商合作研發呼吸器

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）繼生產口罩之後，鴻海今天證實，透過鴻海集團創辦人郭台銘牽線，正與美商醫療器材公司Medtronic合作研發呼吸器，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

Medtronic執行長伊什拉克（Omar Ishrak）在接受美國媒體專訪時透露，積極量產呼吸器因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情，相關量產與鴻海集團合作。

對此鴻海集團證實，正與美商醫療器材公司Medtronic共同合作研發呼吸器，目前雙方醫療、技術人員已緊密合作，希望加快量產時程，及早投入防疫行列。

鴻海指出，集團創辦人郭台銘牽線促成這項合作，讓Medtronic與鴻海集團攜手，並在此合作案中無私貢獻許多過往在醫療健康上努力的成果。

鴻海也持續布局口罩生產。先前鴻海低調證實，3月中旬鴻海旗下鴻騰六零八八精密（6088.HK）在台灣新北市土城頂埔廠製造醫療口罩的生產線，已獲得台灣衛福部食藥署的醫療器材許可證。

知情人士透露，鴻海在台生產口罩計畫，由董事長劉揚偉提議主導，與關聯企業鴻騰合作，首條產線先在3月初於鴻騰頂埔廠建置完成。

隨著武漢肺炎疫情在全球蔓延，知情人士指出，鴻騰頂埔廠口罩生產線相關技術，也同步支援海外市場。

首條生產線的部分設備，也由鴻海集團自製。在原物料部分，鴻海已經和相關原物料廠商接洽，規劃透過管道掌握原物料供應。

3月中旬日本經濟產業省曾公告提撥特別補助金支援企業擴大口罩產能，其中夏普（Sharp）從鴻海集團獲得口罩製造的技術合作，在日本國內布建2條口罩生產線。

夏普日前公告，開始在日本三重縣多氣郡多氣町工廠生產口罩，初期日產能15萬片，預計3月下旬開始發貨，未來目標日產能50萬片。（編輯：張良知）1090408