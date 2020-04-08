更多編輯台推薦新聞：
今年最大滿月登場 苗栗以南賞月機會最高
生活

今年最大滿月登場 苗栗以南賞月機會最高

口罩2.0第4輪8日預購16日可領 取貨點新增全聯美廉社
生活

口罩2.0第4輪8日預購16日可領 取貨點新增全聯美廉社

武漢肺炎疫情失控 華爾街日報：世衛忌憚北京難卸責
國際

武漢肺炎疫情失控 華爾街日報：世衛忌憚北京難卸責

注射武漢肺炎痊癒者血漿 韓國2年長病患康復
國際

注射武漢肺炎痊癒者血漿 韓國2年長病患康復

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台灣丹麥跨國合作 12分鐘測武漢肺炎準確率達9成
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

電子圍籬兼顧監控與隱私 逾10國洽詢技術

最新更新：2020/04/08 13:08
居家檢疫手機在檢疫期間為免費使用，但只有打電話、Line與傳簡訊功能，其他功能都無法使用。（居家檢疫者提供）中央社記者蘇思云傳真 109年4月5日
居家檢疫手機在檢疫期間為免費使用，但只有打電話、Line與傳簡訊功能，其他功能都無法使用。（居家檢疫者提供）中央社記者蘇思云傳真 109年4月5日

（中央社記者顧荃台北8日電）因應武漢肺炎防疫，台灣使用電子圍籬系統，透過基地台偵測手機訊號，追蹤居家檢疫者所在地，避免趴趴走；包括美國、澳洲等超過10國對電子圍籬有興趣，透過各管道洽詢相關技術。

行政院資安處處長簡宏偉受訪時說明，「電子圍籬智慧監控系統」整合5大電信業者資料，透過基地台偵測居家檢疫者的手機電磁訊號，判斷是否有離開住家範圍。若系統判斷認為手機訊號離開檢疫地點，電信業者將傳送簡訊給當事人，也會同步傳警訊給衛政、民政與警政等第一線單位前往處理。

簡宏偉指出，電子圍籬系統並不是透過手機衛星定位（GPS）技術，而是比對手機連接基地台的訊號，來判斷所在地，雖然定位不及GPS精準，但對個資與隱私的影響最小。

他說，電子圍籬的系統後台可檢視目前居家隔離檢疫人數、離開所在地人數、手機關機人數等各種資訊，但為兼顧隱私，全部的詳細資訊僅授權中央流行疫情中心指揮官檢視，各縣市只能檢視該縣市的資料，第一線人員則只看得到告警簡訊與居家檢疫者姓名、電話與地址，以便檢疫期間追蹤拜訪。

簡宏偉說，由於電子圍籬可適度兼顧監控需求並維護個資與隱私，已有超過10個國家透過各種管道洽詢相關技術，如巴拉圭與數個友邦透過外交管道來詢問，美國、澳洲、印尼、瑞士、義大利、越南、卡達和沙烏地阿拉伯等國，也透過學術交流或電信業者等詢問。

另外，對於媒體報導指電子圍籬在清明連假期間利用電信訊號找出11個旅遊熱點，簡宏偉則鄭重澄清，強調電子圍籬只會定位居家隔離檢疫者，並無法追蹤所有人的手機所在地。（編輯：黃國倫）1090408

延伸閱讀
防疫電子圍籬傳烏龍 政院：異常比例僅約1%

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報