蘇貞昌核定防疫中心計畫 7年40億加強研發疫苗

行政院發言人Kolas 12日說，行政院長蘇貞昌日前核定衛福部提出的防疫中心7年計畫，重點工作是強化採檢、檢驗、疫苗研發、生物製劑等。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院發言人Kolas今天說，行政院長蘇貞昌日前核定衛福部提出的防疫中心7年計畫，經費共新台幣40億元，進行強化採檢、檢驗、疫苗研發、生物製劑等工作。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，蘇貞昌4月8日核定衛生福利部提出的防疫中心計畫，規劃在昆陽衛生園區裡成立防疫中心，在2021年至2027年的7年期間內，投入40億元，進行防疫相關研究與工作。

Kolas說，防疫中心重點工作是強化採檢、檢驗、疫苗研發、生物製劑等，以及規劃防疫物資的儲備能量，未來將透過防疫中心統整防疫資源的管理與分配。

Kolas表示，防疫中心並不是為了武漢肺炎而成立，因此不會動用特別預算，明年起將逐年編列在公務預算中。雖然現階段還是防疫優先，但為了超前部署，防患未然，因應未來有可能發生的傳染病，因此行政院同意成立防疫中心，提前做準備。（編輯：楊凱翔）1090412