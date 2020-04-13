陳昇瑋44歲腦出血辭世 創人工智慧學校培育6000人才

（中央社記者潘姿羽台北13日電）玉山金控今天表示，科技長陳昇瑋於假日運動後回家途中發生腦出血，經緊急送醫搶救後不幸辭世，將全力協助處理後續事宜；台灣人工智慧學校也證實此訊息，對失去充滿理想與熱情的執行長，深感哀痛。

陳昇瑋今年44歲，為台灣大學電機工程學博士，是台灣知名的資料科學及人工智慧頂尖專家，擔任台灣人工智慧學校執行長、玉山金控科技長、財團法人人工智慧科技基金會董事長暨執行長、科技生態發展公益基金會執行長。

他曾任台灣資料科學協會理事長、中央研究院資訊科學研究所研究員，創立資料洞察實驗室，發表超過130篇學術論文。由於懷著為台灣產業培育人工智慧人才，達成產業AI化及產業升級的使命感，在中央研究院的支持下，陳昇瑋於2018年成立台灣人工智慧學校並擔任執行長，至今已培育超過6000位優秀AI人才。

台灣人工智慧學校今天也在官網發布公告，除了表達哀慟，也感謝陳昇瑋帶領學校從無到有，開創台灣人工智慧推廣與產業AI化的新頁，並讓各界看到學者貢獻社會的無私付出。（編輯：林孟汝）1090413