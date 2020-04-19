染疫磐石艦擁野戰醫療能量 設有負壓隔離病房

（中央社記者游凱翔台北19日電）海軍磐石軍艦除油彈補給功能外，更具負壓隔離病房、手術室等野戰醫療能量，如今傳24名艦上人員確診武漢肺炎，引起關注。

據了解，為確定是否為第二波確診，除檢驗有無抗體外，也將針對艦上官兵三度篩檢。

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新增22例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，其中21例是敦睦艦隊成員，敦睦艦隊累計共24例；另1例為境外移入，目前全台累計420例。

海軍磐石軍艦為海軍最大噸位的軍艦，磐石艦於民國101年12月在台船高雄總廠動工、102年11月5日下水、104年開始服役，磐石艦為海上機動整補艦，由海軍造船發展中心及船舶暨海洋產業研究發展中心共同設計，目前駐地左營軍港，隸屬海軍一五一艦隊。

磐石艦的補給裝置設計與武夷號類似，在航行期間能同時在2側替各1艘船艦進行油料與彈藥物資補給；另於艦首甲板、船舯各有一對起重機用來裝卸物資，並在右舷中段增設一座車輛出入口，除一般油彈補給任務外，也具備運輸功能；同時也有甲板可供直升機進行起降。

磐石艦的排水量滿載2萬859噸、最大速率22節、長196公尺、寬25.5公尺、吃水8.6公尺。

特別的是，磐石艦除了油彈補給任務外，也兼具野戰醫療能量。艦上設有手術室、診療室、病房、牙科及負壓隔離病房，並設有血庫、輸血設備、血液分析儀、超音波、移動式X光機等設備，可執行外科手術。另外，負壓隔離病房為獨立空調負壓病房，提供需隔離病患救治。

知情人士晚間接受中央社訪問時表示，為了釐清確診官兵是否為第二波感染，目前正採檢700多名官兵體內有無「抗體」，若出現抗體，便可進一步釐清感染狀況；此外，為確保已採檢人員是否出現漏洞，將進行三度採檢。

外界關注，個案396曾提出味覺喪失等病徵，加上磐石艦上擁有負壓隔離病房，為何未立刻隔離。

軍方人士受訪時認為，你我都非當事人，此個案當時是如何向醫官表述、醫官診療的結果，並無法立刻評斷對錯，而敦睦艦隊3月15日離開帛琉後並無接觸任何船隻，一直到4月9日才靠泊高雄左營港，為確保安全直到14日才下船，期間已隔離超過20天，加上航行過程中顛頗可能造成暈船、嘔吐等不舒服症狀，目前沒有人能確定是何時染疫，因此現階段就是疫調，讓足跡被更多人掌握。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩受訪認為，以他長年擔任海軍、民國87年敦睦的經驗，會前往敦睦的人員絕大部分都是海軍官校剛畢業的學生，往往也是首次上船，因此發生暈船等症狀相當正常。

因此他推測，此個案雖然主述味覺喪失，可能是醫官認為嘔吐後的味道仍殘留在口中未進一步處置，而呂禮詩也認為，在軍艦上的醫官並沒有理由需要隱匿疫情，因為相較已在醫院擔任醫師的軍官，這些醫官年紀與官階小、未來仍有前途，「隱匿疫情對於自己的前途沒有好處」。

呂禮詩也提到，國內對於確診武漢肺炎可能出現「味覺、嗅覺喪失」的論點是在3月後才出現，由於海軍艦隊指揮部可透過長距離通信（HF）或衛星傳達最新防疫知識，可以關注的地方在於，「海軍敦睦艦隊的上級單位，有無即時將這些病徵特性傳訊給敦睦艦隊提早因應」。

另外，呂禮詩也說，相信軍方事前已做好防疫準備，若唯一沒有做到「超前部署」之處，可能就是敦睦艦隊抵港、結束隔離前一天，應該要再做一次篩檢。（編輯：蘇龍麒）1090419