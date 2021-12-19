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台中青海路地下水管爆裂路面下陷 水公司搶修

2021/12/19 17:49（12/19 18:20 更新）
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台中市西屯區青海路一段19日下午發生地下水管爆裂，路面下陷且自來水溢流，警方獲報到場進行交通管制，自來水公司也派員到場搶修。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月19日
台中市西屯區青海路一段19日下午發生地下水管爆裂，路面下陷且自來水溢流，警方獲報到場進行交通管制，自來水公司也派員到場搶修。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市西屯區青海路一段今天下午發生地下水管爆裂，現場路面下陷及自來水溢流，警方除到場實施交通管制，台中市政府也通報水公司進行搶修作業。

警方於下午3時多接獲民眾報案指稱，青海路一段發生地下水管爆裂且水流很大，員警隨即趕抵現場放置三角錐及拉起封鎖線，避免民眾誤闖發生事故。

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台中市養護工程處表示，接獲通報後，到場確認是自來水管破裂，現場路面下陷，自來水溢流嚴重，會同警方設置交通維護措施，保障用路人通行安全，並立即通報自來水公司搶修。

養護工程處指出，自來水公司已於下午4時許抵達現場先行將水閥關閉，接著進行開挖搶修作業，將於確認漏水位置後修復管線，後續進行路面回填作業，養護工程處將請水公司加速搶修作業。（編輯：陳仁華）1101219

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