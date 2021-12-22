共同社：安倍發言挺台後 中方阻撓日本大使館活動

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日媒報導，日本前首相安倍晉三日前發表挺台言論後，中國當局以防疫為由，阻撓日本駐中大使館舉辦的活動。（共同社）

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本共同社報導，在前首相安倍晉三日前發表挺台言論後，中國當局施壓中國籍人士不得出席日本駐中國大使館本月舉辦的交流活動，活動最後被中國當局以防疫為由喊停。

安倍晉三本月1日公開發表「台灣有事（有緊急狀況）等同日本有事，等同日美同盟有事」的主張，引發中國強烈不滿，中國外交部更為此約見日本駐中國大使垂秀夫。

報導說，多名相關人士透露，在安倍的發言之後，中國當局施壓中國籍人士不得出席日本駐中國大使館舉辦的交流活動，最後活動在中國當局的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫要求下被取消。

不過同時期其他外國大使館仍被允許舉辦活動，日本方面的相關人士認為，這是中國因為不滿安倍發言的「找碴」行為，加深雙方的不信任感。

報導說，明年是日本與中國建交50周年，此事讓今後的交流活動蒙上陰影。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101222