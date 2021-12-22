更多編輯台推薦新聞：
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類
科技

6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

共同社：安倍發言挺台後 中方阻撓日本大使館活動

2021/12/22 08:39（12/22 09:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日媒報導，日本前首相安倍晉三日前發表挺台言論後，中國當局以防疫為由，阻撓日本駐中大使館舉辦的活動。（共同社）
日媒報導，日本前首相安倍晉三日前發表挺台言論後，中國當局以防疫為由，阻撓日本駐中大使館舉辦的活動。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京22日綜合外電報導）日本共同社報導，在前首相安倍晉三日前發表挺台言論後，中國當局施壓中國籍人士不得出席日本駐中國大使館本月舉辦的交流活動，活動最後被中國當局以防疫為由喊停。

安倍晉三本月1日公開發表「台灣有事（有緊急狀況）等同日本有事，等同日美同盟有事」的主張，引發中國強烈不滿，中國外交部更為此約見日本駐中國大使垂秀夫。

報導說，多名相關人士透露，在安倍的發言之後，中國當局施壓中國籍人士不得出席日本駐中國大使館舉辦的交流活動，最後活動在中國當局的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫要求下被取消。

不過同時期其他外國大使館仍被允許舉辦活動，日本方面的相關人士認為，這是中國因為不滿安倍發言的「找碴」行為，加深雙方的不信任感。

報導說，明年是日本與中國建交50周年，此事讓今後的交流活動蒙上陰影。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101222

延伸閱讀
安倍晉三再談台灣有事：不僅限軍事侵略 也可能遭遇大規模網攻日媒：日本駐中使館觀光宣傳活動 遭官方以疫情為由取消台美日安全對話 安倍：推動全球民主台灣要崛起遼寧號等4艦通過沖繩 日本出動出雲號監視日本外務省將新設台灣企畫官 擬2022年度實施美日聯合演訓牽制中國 首度依據美軍新作戰構想實施安倍視訊挺台 中：胡言亂語妄議中國內政
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族