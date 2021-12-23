台灣英國駕照免試互換2022元旦起開放申請 效期6年

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台灣與英國23日透過視訊異地簽署「台英免試互換駕照瞭解備忘錄」，2022年1月1日起生效。駐英代表謝武樵（螢幕畫面）表示有助推動雙邊在各領域更緊密合作。英國方面由駐台代表鄧元翰（坐者右一）代表簽署。（駐英國台北代表處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 110年12月23日

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（中央社記者鍾佑貞台北23日電）英國在台辦事處晚間透過臉書表示，英國駐台代表鄧元翰與駐英代表謝武樵今天於線上正式簽署台英免試互換駕照備忘錄。居住在台灣的英國駕照持有人，可於2022年1月1日起申請換發台灣駕照，在英國持台灣駕照者，也是同日開始申請。

鄧元翰（John Dennis）指出，從新的一年起，英國和台灣的人民都可以享受這項新合作好處，對長期居住在台灣的英國人民而言，更是如此。

他認為，台英免試互換駕照象徵了英國和台灣間在許多領域更深入且強大的合作關係。

英國在台辦事處指出，根據雙邊合作備忘錄，從英國駕照換發的台灣駕照，有效期限為6年，自簽發日起算。（編輯：林淑媛）1101223

台英免試互換駕照 謝武樵：雙邊關係新動力

（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）台灣與英國今天簽署「台英免試互換駕照瞭解備忘錄」，明年1月1日起生效。駐英國代表謝武樵表示，台英民間交流往來將更便利，有助推動雙邊在經貿、教育、科研等領域更緊密合作。

英國是第14個與台灣相互實施免試互換駕照的歐洲國家。謝武樵接受中央社採訪時說，自初步向英方提出相關構想以來，台英雙方就免試互換駕照前後協商近8年，其中主要難點包括台英駕照的考試制度及證件規格差異。

謝武樵指出，台灣自2017年5月全面實施道路考試，有助推進台英免試互換駕照協商過程。經兩年多執行，台灣已累積足夠的專業客觀路考相關數據資料，有利代表處去年初再度向英方洽談，並很快獲正面回應。

儘管去年3月英國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，影響台英雙方協商進度，英國政府相關單位仍持續為促成與台灣免試互換駕照進行公眾諮詢等行政程序，並在今年4月獲國會同意授權後，5月公告納台灣為可免試換照對象，雙方可進一步研商如何銜接不同的駕照法規、類型及換照規範。

謝武樵說，期間許多旅居英國的台灣民眾關切措施何時上路，他欣見台英雙方多年努力今天終有成果。

他提醒，代表處明年1月1日開始受理申請免試換照、提供台灣駕照的翻譯及認證服務，相關規定可參考代表處官網，另呼籲民眾務必遵守英國交通法規及駕車習慣。

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今天在外交部政務次長曾厚仁及交通部路政司長陳文瑞等官員見證下，英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）與謝武樵透過視訊，分別在台北及倫敦異地簽署免試互換駕照備忘錄。

台灣與英國已簽署度假打工、避免雙重課稅、語言交換、青年交流等互惠協議，英國並於2009年率歐洲各國之先對台灣旅客實施免簽證。今天簽定免試互換駕照，鄧元翰說，這讓英國在台公民也受惠，並象徵英國與台灣在許多領域有更深入強大的合作關係。（編輯：林憬屏）1101223