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免試換照再添德國 台灣駕照通行歐洲13國

最新更新：2020/01/02 20:39
駐德代表謝志偉（右）與德國駐台代表王子陶（左）12月12日在柏林簽署互換駕照的合作意向書。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年12月24日
駐德代表謝志偉（右）與德國駐台代表王子陶（左）12月12日在柏林簽署互換駕照的合作意向書。（駐德代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年12月24日

（中央社記者陳韻聿台北2日電）台灣與德國去年12月簽署互換駕照意向書，旅德台人可持台灣駕照免試換發德國駕照。外交部指出，德方已完成相關程序並公告生效，德國成為第13個與台灣相互實施免試換駕照的歐洲國家。

台灣駐德代表謝志偉與德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）去年12月12日在柏林簽署「台德互換駕照程序共同意向書」，供符合條件的旅德台人持台灣駕照免試換發德國駕照。

外交部今天發布新聞稿指出，德國已於去年12月31日完成修正駕照法規等相關程序並公布生效，台德免試互換駕照正式上路。

依台德意向書規定，赴德國前已持有台灣有效小客車普通駕照，且具備居留德國6個月以上身分並設有住所的台灣民眾，可持相關資料並在繳納規費後，向在德居住地政府的駕照主管機關申請換發德國駕照，不須經過筆試及路考。

外交部指出，德國是繼法國、荷蘭、義大利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞士、愛爾蘭、斯洛伐克、葡萄牙及波蘭之後，第13個與台灣相互實施免試換駕照的歐洲國家。

德國是台灣在歐洲最大貿易夥伴，在多個領域也交流活絡。在交通方面，除了12月簽署的互換駕照共同意向書，雙方還於去年8月簽署「陸路運輸合作意向共同宣言」及「道路安全合作意向共同宣言」。（編輯：趙蔚蘭）1090102

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