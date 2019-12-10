德國會與台建交公聽會 議員官員熱烈爭辯

德國國會9日舉行與台灣建交請願案的公聽會，由主管亞洲政策的外交部官員席格孟特（中）回應朝野議員質詢。中央社記者林育立柏林攝 108年12月10日

（中央社記者林育立柏林10日專電）德國國會昨天舉行與台灣建交請願案公聽會，朝野議員普遍肯定此案的意義，對德國軍艦通過台海、台歐關係等議題質詢，官員有問必答，出現少見針對台灣政策熱烈討論的場面。

德國公民克羅茲堡（Michael Kreuzberg）向國會請願，要求聯邦政府與中華民國（台灣）建立正式外交關係，連署人數於10月初通過5萬人的立案門檻。德國國會請願委員會本月9日召開公聽會，邀請外交部官員列席說明。

社會民主黨（SPD）議員莫勒（Siemtje Möller）說，任何國家只要與台灣有往來，中國就會抗議，她想知道政府如何面對這問題。

德國社會民主黨（SPD）議員莫勒（Siemtje Möller，左）9日在公聽會上詢問官員，與台灣往來時如何面對中國的抗議。中央社記者林育立柏林攝 108年12月10日

主管亞洲政策的德國外交部官員席格孟特（Petra Sigmund）說，從台灣最近失去幾個友邦就可知道，要維繫對台關係的現狀，對任何一個國家都不容易。

但她也說，德國無論如何會維持目前與台灣的關係，繼續推動專業部長級的交流，就算中國不樂見。

德國另類選擇黨（AfD）議員胡柏（Johannes Huber）詢問，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長是否被歐洲聯盟（EU）國家禁止入境。

席格孟特對此回應，台灣公民無需簽證就可來歐洲，沒有什麼針對台灣人的禁止入境規定。可是，由於德國不承認台灣是主權獨立國，因此德國的聯邦總統、總理、聯邦參議院議長、憲法法院院長等代表國家的首長不能與台灣的代表會面。

此外，歐盟國家彼此之間有約定，不與台灣的外交部長和國防部長接觸。

德國另類選擇黨（AfD）議員胡柏（Johannes Huber）9日在公聽會上關心台灣的總統、副總統被禁止入境歐盟的規定和一中政策的內涵。中央社記者林育立柏林攝 108年12月10日

自由民主黨（FDP）議員托特豪森（Manfred Todtenhausen）對德國不願外交承認台灣感到不解，詢問除了經濟利益外是否有其它原因。基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）議員史托約翰（Gero Storjohann）則關心德國政府如何以實際行動支持台灣的民主，

席格孟特說，德國與中國關係密切，違反一中政策將嚴重影響對中關係，不符合德國的國家利益。

但她強調，雖然沒有邦交，德國與台灣互動良好，在能源、金融、轉型正義等領域都有合作。台灣的科技部、經濟部、大陸委員會等部會首長最近都訪問過德國，這樣務實的關係應該要再擴大。

一個中國政策的內涵也成了公聽會的焦點，胡柏問到，一中政策是否指德國認為台灣是中國的領土。

席格孟特坦言，這個問題很敏感，很難講清楚，很多德國企業也不知道該怎麼處理才好。「對德國來說，台灣是中國的一部分」，中華人民共和國是中國唯一的主權國家。

德國自由民主黨（FDP）議員托特豪森（Manfred Todtenhausen）9日在公聽會上對德國不願外交承認台灣感到不解。中央社記者林育立柏林攝 108年12月10日

左派黨（Die Linke）議員李畢希（Stefan Liebich）引述媒體報導，提問既然德國打算派軍艦通過台灣海峽，到底德國視台灣海峽為中國領土還是國際水域。

席格孟特不願正面回答這問題，不願透露政府的軍事規劃，只說德艦通過台海「目前沒有具體規劃」。

公聽會最後，綠黨（Die Grünen）議員奧茲迪米爾（Cem Özdemir）對德國政府不能為台灣做更多事感到不滿。

這位曾任綠黨共同黨魁9年的資深重量級議員說，政府在中國政策上綁手綁腳，這點大家都可以理解，但儘管政府以對土耳其關係會受影響為由表示反對，國會還是在2016年通過決議，將鄂圖曼帝國軍隊屠殺亞美尼亞人的事件定調為種族滅絕。

他說，由此可見，國會在對台關係上似可扮演重要角色。

9日的公聽會歷時一小時，包括朝野黨派議員、助理、旁聽席的觀眾共約100人出席，請願委員會將擇日決定是否將請願案提交大會討論。（編輯：郭中翰）1081210