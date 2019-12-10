台德交流合作增 擬擴至轉型正義與承認駕照

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）德國國會舉行與台灣建交請願案公聽會，德國官員在會中表示，正計畫擴展與台灣的關係。德國在台協會今天說，德國與台灣的合作交流持續增加，在轉型正義、相互承認駕照等領域也可望有成果。

德國國會9日舉行與台灣建交請願案公聽會。主管亞洲政策的德國外交部官員席格孟特（Petra Sigmund）在會中重申一中政策，但也表示，台灣與德國共享民主和自由等價值，雙方在經貿、文化、學術等領域互動頻繁，德國非常珍惜、而且計畫擴展與台灣的關係。

德國在台協會今天回應中央社記者詢問時表示，德國與台灣的交流合作持續增加，在轉型正義、相互承認駕照等領域也可望有成果。

另外，外交部歐洲司副司長柯良叡今天在外交部例行新聞說明會表示，德國是台灣重要的貿易夥伴，台德雙方在替代能源、機械、AI等領域都有合作。

他說，德國正推動工業4.0計畫，跟台灣的5+2產業創新計畫有很多相關結合，台灣與德國政府、民間保持密切合作。

此外，外交部表示，柯良叡即將接任駐捷克代表一職。（編輯：張均懋）1081210